Игроки БЕТСИТИ ставят на «Денвер!» Эксперты уверены в успехе фаворита

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2 июня в первом матче финальной серии НБА «Наггетс» сыграют с «Майами». Матч состоится на «Болл-Арене» в Денвере. Начнется игра в 03:30.

«Денвер» подходит к финальной серии в прекрасной форме: команда Майкла Мэлоуна идет на серии из шести побед подряд. Повезло ей и с соперником. Против «Майами» «Денвер» выиграл четыре последние встречи из пяти.

«Майами» со скрипом прошли в финал: сначала обыграли «Бостон» трижды подряд, а затем столько же раз проиграли. Форма команды не внушает доверия, поэтому аналитики отдают предпочтение «Денверу».

На победу клуба в первом матче можно поставить в БЕТСИТИ за 1.28. Успех «Майами» же идет за 3.80.

Игроки также отдают предпочтение «Денверу»: на него приходятся 64% от всех ставок на исход. «Майами» досталось 36%.

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