Выиграй официальный мяч финала ЛЧ в конкурсе БЕТСИТИ

Розыгрыш в телеграм-канале БЕТСИТИ.

10 июня в решающем матче Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

По этому поводу БЕТСИТИ разыгрывает три официальных мяча финала. В конкурсе будет три победителя. Каждый получит ценный приз!

Для участия выполни простые условия:

Подпишись на Telegram-канал БЕТСИТИ;

Нажми на кнопку «ХОЧУ МЯЧ» внизу закрепленного поста.

Победитель будет определен 14 июня.

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