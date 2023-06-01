Выиграй официальный мяч финала ЛЧ в конкурсе БЕТСИТИ
Розыгрыш в телеграм-канале БЕТСИТИ.
10 июня в решающем матче Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».
По этому поводу БЕТСИТИ разыгрывает три официальных мяча финала. В конкурсе будет три победителя. Каждый получит ценный приз!
Для участия выполни простые условия:
- Подпишись на Telegram-канал БЕТСИТИ;
- Нажми на кнопку «ХОЧУ МЯЧ» внизу закрепленного поста.
Победитель будет определен 14 июня.
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