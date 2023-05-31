В клубе БК «Лига Ставок» состоится медиа взвешивание Артура Субханкулова и казахстанца Аблайхана Хусаинова

31 мая 2023 года в Москве состоится медиа взвешивание участников «Лига Ставок. Вечер профессионального бокса»!

Главный бой : Артур Субханкулов против казахстанца Аблайхана Хусаинова!

Сразу же после взвешивания Артур Субханкулов, Аблайхан Хусаинов и действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, и бывший чемпион по версии IBF International в 1-м тяжёлом весе Алексей Папин проведут автограф-сессию!

Ждем всех любителей бокса 31 мая в 19:00 по адресу:

Москва, ул.Лесная д.3, клуб БК «Лига Ставок»