Предскажи исходы трех финалов и выиграй 1 000 000 фрибетов в BetBoom!

BetBoom обновляет акцию «Футбольный Оракул». Абсолютно все пользователи БК BetBoom могут претендовать на фрибеты на сумму до 1 000 000 рублей!

Для получения фрибетов необходимо предсказать исходы финальных матчей трех турниров на лендинге: https://betboom.ru/actions/oracul-final-2605 и сделать одну или несколько ставок от 1000 рублей на любое футбольное событие.

Прогнозы принимаются до среды, 7 июня 21:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в следующих играх::

Лига конференций. «Фиорентина» – «Вест Хэм» (начало матча 7 июня в 22:00 МСК)

Лига Чемпионов. «Манчестер Сити» – «Интер» (10 июня 22:00)

Кубок России. «Краснодар» — ЦСКА (11 июня 17:00)

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 12 июня в 15:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 1 000 000 фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.