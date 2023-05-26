«Динамо» – «Локомотив»: прогноз Романа Нагучева на матч РПЛ 28 мая

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28 мая в 16:30 по московскому времени в рамках 29-го тура чемпионата России «Динамо» примет дома «Локомотив». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

## В какой форме «Динамо»

У «Динамо» еще есть шанс забраться в верхнюю пятерку чемпионата России. Для этого бело-голубым надо выиграть в оставшихся матчах и надеяться на потерю очков ближайшими конкурентами. Это достаточно маловероятный сценарий с учетом того, что динамовцы потерпели три поражения в пяти последних турах: 1:3 с «Зенитом», 0:2 с «Факелом» и 0:3 с «Ахматом». Еще две игры завершились победой: 1:0 с «Химками» и 3:0 с «Торпедо». На данный момент «Динамо» занимает седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 45 очков.

Предстоящую игру против «Локомотива» пропустят Роберто Фернандес и Милан Майстрович. Под вопросом появление в заявке Сабы Сазонова.

## В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» расположился ниже «Динамо», а именно на девятом месте РПЛ. Однако, в отличие от бело-голубых, «железнодорожники» отлично проводят вторую часть сезона. Так, например, они одержали победу в 6 из 9 последних туров. Еще две игры окончились ничьей, и лишь одна – поражением. В последнем туре коллектив Михаила Галактионова одержал минимальную победу над «Факелом» (1:0). На данный момент у «Локомотива» серия из трех побед подряд дома и из двух ничьих – на выезде.

В ближайшем матче с «Динамо» не сыграют Артём Дзюба, Лукас Фассон и Станислав Магкеев. Возможно, не сыграет и Херман Конти.

## «Динамо» – «Локомотив»: статистика личных встреч

В нынешнем сезоне «Динамо» удалось прервать серию ничейных результатов в противостоянии с «Локомотивом», победив в гостях (3:1). В последний раз перед этим бело-голубые оказывались сильнее «железнодорожников» три года назад, когда разгромили их у себя дома со счетом 5:1.

## Прогноз Романа Нагучева на матч «Динамо» – «Локомотив» 28 мая

**Тотал угловых «Локомотива» больше 4,5 за 2.03**

Сложно сказать, что можно ожидать от матча с участием «Динамо» и «Локомотива», ведь у обеих команд отпала какая-либо турнирная мотивация. В оставшихся матчах они могут попробовать заиграть новых игроков или использовать новые тактические схемы с прицелом на следующий розыгрыш чемпионата России. Тем более что ближайшее межсезонье будет довольно коротким. Впрочем, я думаю, в предстоящем матче кое-что интересное все-таки произойдет. Моя ставка: «Локомотив» подаст больше четырех угловых за 2.03.

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