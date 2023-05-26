БК Леон и ФК «Сочи» запустили благотворительную акцию

Букмекерская компания Леон и футбольный клуб “Сочи” запустили благотворительную акцию – “В каждой кошке живет лев”, где каждый может взять себе питомца из приюта “Хвостики”.

Лицом проекта стали футболисты “Сочи”, которые провели совместную фотосессию с животными и в поддержку благотворительного мероприятия вышли на 27-й матч тура Чемпионата России с ФК “Ростов” в майках со слоганом “в каждой кошке живет лев”.

Специально для акции был разработан сайт https://кошка-лев.рф, на котором каждый, желающий завести питомца, может выбрать понравившуюся кошку. Забрать домой животное можно будет на специальном мероприятии, которое пройдет на базе ФК “Сочи”. Все хозяева для своих новых друзей получат подарки: медальон, ошейник, лоток, корм.

Букмекерская компания Леон, в свою очередь, окажет поддержку участнику проекта «В каждой кошке живет лев» – приюту «Хвостики».