Сразу два амбассадора BetBoom (Nix и dyrachyo) попали в рейтинг Forbes «30 до 30»

Сегодня российский Forbes опубликовал рейтинг “30 до 30” – список молодых и перспективных россиян до 30 лет. Победителями стали сразу два амбассадора букмекерской компании BetBoom – Александр “Nix” Левин в номинации “Новые медиа” и Антон “dyrachyo” Шкредов в номинации “Спорт и киберспорт”. Также в шорт-лист рейтинга попал игрок BetBoom Team Егор “Nightfall” Григоренко.

«Хотим поздравить наших амбассадоров с попаданием в рейтинг! Будем и дальше поддерживать стремления ребят и вместе реализовывать интересные проекты. Уверен, впереди еще много наград!» – заявил Артем Савельев, руководитель киберспортивного направления BetBoom.

С Александром Nix букмекер сотрудничает уже почти два года. Осенью он стал самым популярным комьюнити-кастером отбора для СНГ на The International 11 – за его трансляциями зрители наблюдали более 2 млн часов!

Антон dyrachyo анонсировали в качьестве амбассадора BetBoom 1 апреля этого года. На данный момент он занимает позицию керри в команде по Dota 2 Gaimin Gladiators, с которой выиграл Lima Major 2023. «Очень приятно оказаться в списке победителей, благодарен всем кто за меня голосовал и поддерживал!» – отметил Антон «dyrachyo» Шкредов, амбассадор BetBoom.

Российский Forbes ежегодно выбирает самых выдающихся деятелей до 30 лет в нескольких категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, социальные практики, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн. Номинантами и победителями рейтинга становятся люди, которые получили признание в профессиональном сообществе, а также стали известны благодаря своей деятельности на всю Россию.