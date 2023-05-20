Выбирайте своего «Winline Героя РПЛ»! Стартовало голосование болельщиков

Болельщики и все любители футбола теперь могут проголосовать за номинантов главной футбольной премии года – Winline Герои РПЛ.

Голосование продлится с 20 по 27 мая включительно и будет проходить на официальном портале премии по ссылке.

Премия Winline Герои РПЛ учреждена Мир Российской премьер-лигой в 2023 году при поддержке компании Winline. По итогам сезона 2022/23 победители будут определены в 15 номинациях, в восьми из которых лауреатами за спортивные достижения станут футболисты и лучший тренер. Соискатели остальных семи будут отмечены за работу в области продвижения и маркетинга.

Впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны будет определять, без преувеличения, все футбольное сообщество. На первом этапе голосования, с 15 по 19 мая, представители СМИ сформировали шорт-лист претендентов, за которых и предстоит голосовать болельщикам.

Любой желающий может отдать свой голос за лучших в следующих номинациях: Игрок сезона, Гол сезона, Ассист сезона, Тренер сезона, Нападающий сезона, Защитник сезона, Полузащитник сезона, Вратарь сезона.

По итогам голосования будут сформирован список номинантов – по три человека в каждой номинации. Исключением станет Игрок сезона, в которой в финальный этап выйдут 10 футболистов. Определять победителей будет экспертная комиссия, в которую войдут тренеры и капитаны команд РПЛ, 5 экспертов телеканала «Матч Премьер», а также 5 легендарных футболистов Лиги.

Каждый голос на втором этапе может стать решающим! Если в финальном этапе по итогам выбора экспертной комиссии футболисты или тренеры наберут равное количество голосов, то преимущество будет на стороне того номинанта, который был выше по итогам голосования болельщиков.

Более подробную информацию о Премии и голосовании болельщиков можно найти на официальном портале.