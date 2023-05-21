Игроки уверены в очередном успехе «Ман Сити», который принесет команде титул

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21 мая на «Этихад» «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 37-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Манчестере и начнется в 22:00.

Команда Пепа Гвардиолы не замечает соперников на своем пути: в полуфинале ЛЧ «Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0, а в АПЛ клуб идет на серии из 11 побед. В очных играх с «Челси» у «горожан» также отличная статистика: 3 «сухие» победы подряд. Если хозяева победят в предстоящей игре, то они официально оформят чемпионский титул.

«Челси» все еще пребывает в кризисе: у синих лишь одна победа в 11 матчах. В начале мая клуб Лэмпарда обыграл на выезде «Борнмут» со счетом 3:1.

В предстоящей игре эксперты считают явным фаворитом «Сити». На победу команды в БЕТСИТИ можно поставить за 1.27. Ничья идет за 4.60. Успех «Челси» котируется за 11.5.

Игроки БЕТСИТИ также уверены в победе команды Гвардиолы: на нее приходятся 87% от всех ставок на исход. 7% досталось «Челси». Оставшиеся 6% игроки загрузили на ничью.

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