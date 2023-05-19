 «SD Family» открыл первую футбольную базу в Астане

«SD Family» представил своим болельщикам тренировочную базу. На ней будут заниматься местные воспитанники, профессиональная и медийная команда.

Основатель «SD Family» Дидар Сыдыкбек:

“Мы очень рады объявить вам об открытии нашего футбольного дома! Это то к чему мы стремились на протяжении 9 лет. Огромное спасибо всем кто был с нами и поверил в нашу идею, наш главный девиз – «мы – семья» и в этот час радости я очень хочу поблагодарить и поздравить каждого из вас!”

Напомним, что в этом году «SD Family» провели первый международный турнир среди медийных личностей, а профессиональный клуб идет без потерь очков во Второй Лиге Казахстана.

Главный спонсор спортивных событий компания 1XBET на протяжении двух лет является генеральным партнером большой семьи «SD»!

«Компания 1XBET уже давно известна своей любовью к спорту и активной поддержке спортивных клубов. Мы рады быть частью данного грандиозного события и желаем удачи в развитии не только медийного футбола, но и профессиональной команды «SD Family» и их детской академии. Развитие казахстанского футбола, является одной из приоритетов в сотрудничестве! Поздравляем Дидара и компанию с большим событием!», – говорят представители компании.