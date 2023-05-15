«Интер» – «Милан»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов 16 мая

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Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дает прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Интер» – «Милан». Игра на «Джузеппе Меацца» начнется 16 мая в 22:00.

В какой форме «Интер»

После победы (2:0) в первом матче «нерадзурри» находятся в шаге от шестого финала главного еврокубка и в двух – от четвертого Кубка европейских чемпионов. «Интер» взял верх в 18 из 19 двухматчевых противостояний после победы в первой гостевой встрече. В субботу вице-чемпионы Италии одолели «Сассуоло» (4:2), одержав седьмую победу подряд во всех турнирах, причем 6 раз они взяли верх с преимуществом минимум в два мяча. Вратарь Андре Онана «засушил» 4 из 5 матчей в плей-офф и близок к рекорду ЛЧ по этому показателю. Эдин Джеко открыл счет в противостоянии с «Миланом», причем отличился в 3 из 4 последних встреч с «россонери». Защитники Дальберт и Милан Шкриньяр травмированы и не сыграют с «Миланом». Под вопросом находится участие форварда Хоакина Корреа.

В какой форме «Милан»

«Россонери» проиграли два матча подряд с одинаковым счетом (0:2). В субботу лучшая команда Италии прошлого сезона проиграла аутсайдеру «Специи» и за три тура до финиша отстает от зоны Лиги чемпионов на 4 очка. В 8 последних матчах «Милана» было забито ровно по два гола. Поражение в первом матче может побудить номинальных гостей пойти вперед и сыграть более результативно.

Оливье Жиру и Рафаэль Леау – единственные игроки своего клуба, кто забивал «Интеру» в этом сезоне. Француз провел 10 из 11 своих мячей после 40-й минуты. Ответную встречу пропустят хавбек Исмаэль Беннасер и нападающий Златан Ибрагимович. В последний момент будет решаться вопрос об участии защитника Алессандро Флоренци, а также полузащитников Раде Крунича и Жуниора Мессиаса.

«Интер» – «Милан»: статистика личных встреч

«Интер» выиграл у «Милана» 4 из 5 последних матчей (3:0, 2:3, 3:0, 1:0, 2:0).

Прогноз Василия Уткина на матч «Интер» – «Милан» 16 мая

Обе забьют за 1.80

Второе за шесть дней миланское дерби должно получиться ярче первого. На выезде «Интер» забил два быстрых и безответных гола, после чего практически не оставил шансов «Милану». «Россонери» обязательно хлопнут дверью. Второй полуфинал в Милане будет более открытым, и на этот раз забьют обе команды.

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