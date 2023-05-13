«Зенит» выиграет первый матч в ранге чемпиона», — эксперты БЕТСИТИ

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13 мая в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Газпром-Арене» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30.

В прошлом туре питерцы обыграли «Спартак» и в десятый раз стали чемпионами страны. Команда Семака идет на серии из трех побед подряд, а также была сильнее «Краснодара» в трех очных матчах.

За три последних выезда «Краснодар» одержал две победы и потерпел одно поражение, забив при этом 11 мячей.

Но аналитиков БЕТСИТИ это не впечатляет. Они считают «Зенит» фаворитом встречи и предлагают поставить на его победу за котировку 1.46. Ничья идет за кэф 5.00. Успех «Краснодар» можно взять за 7.10.

Игроки придерживаются аналогичного мнения и ставят на «Зенит». На его победу приходится 80% от общего объема ставок на исход. «Краснодару» досталось 11%. Еще 9% игроков загрузили на ничью.

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