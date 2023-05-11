БК Леон станет титульным партнером Второй Лиги

Букмекерская компания Леон станет титульным партнером Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги. Спонсорское соглашение вступит в силу с 1 июля 2023 года.

По условиям договора бренд Леон будет интегрирован в название Первенства, которое теперь будет называться “ЛЕОН Вторая Лига”.

Перед стартом сезона 2023/24 партнеры проведут совместную пресс-конференцию, на которой будут раскрыты подробности совместных активаций.

Исполнительный директор Футбольной национальной лиги Александр Атаманенко:

«Вторая Лига наконец-то получила своего титульного партнера – букмекерскую компанию Леон. ФНЛ планомерно шла к возможности заключить такой контракт и много работала над улучшением привлекательности Второй лиги для потенциальных партнеров. Мы повысили качество трансляций и видеоконтента, количество платформ его распространения, изменили подход по ведению соцсетей Второй лиги, провели исследование аудитории и стоимости коммерческого инвентаря и многое другое. Мы благодарим БК Леон за то, что компания стала титульным партнером Второй лиги, планируем совместно развивать долгосрочные отношения и продукты лиги, а также радовать наших болельщиков все более интересным контентом».

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

“Мы рады объявить о старте сотрудничества со Второй Лигой. Для нас это партнерство станет большим шагом и, конечно, мы на него возлагаем большие надежды. Вторая Лига – самая большая по численности выступающих клубов профессиональная лига России. В первенстве участвуют более 50 субъектов нашей страны, что делает Вторую Лигу одним из наших ключевых активов.

Мы с нетерпением ждем старта сотрудничества и готовим большое количество совместных проектов. У нас множество общих точек соприкосновения со Второй Лигой, мы с уверенностью смотрим в сезон 2023 – 2024 и надеемся на плодотворное сотрудничество”.