У «Спартака» нет шансов в игре с «Зенитом». Так считают игроки и эксперты БЕТСИТИ

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7-го мая «Зенит» примет «Спартак» на «Газпром-Арене» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча начнется в 18:00.

В последних матчах «Спартак» неплохо играет против «Зенита»: одна победа и ничья в матчах Кубка России. Но в первом круге чемпионата России петербуржцы были сильнее москвичей, обыграв их со счетом 3:0.

У «Спартака» три поражения в четырех гостевых матчах. «Зенит» же выиграл две последние игры дома.

Вот и на этот раз эксперты БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с котировкой 1.53. Ничья идет за 4.80, а успех «Спартака» оценивается в 6.10.

Игроки также уверены в «Зените». На его победу приходится 75% от общего объема ставок на исход. «Спартаку» досталось 15%. Оставшиеся 10% игроки загрузили на ничью.

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