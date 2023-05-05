«Реал» – «Осасуна»: прогноз Василия Уткина на матч Кубка Испании 6 мая

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6 мая в 23:00 по московскому времени в финальном матче Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин.

## В какой форме «Реал»

В последнее время в чемпионате Испании «Реал» чередует успешные и неудачные матчи. В пяти предыдущих встречах в Ла Лиге мадридцы обыграли «Кадис» (2:0) и «Сельту» (2:0), потерпели поражение от «Жироны» (2:4), победили «Альмерию» (4:2) и проиграли «Реал Сосьедаду» (0:2). Нестабильные результаты «сливочных» привели к тому, что за пять туров до окончания чемпионата они не только на 14 очков отстали от лидирующей «Барселоны», но и уступили второе место «Атлетико».

В то же время команда Карло Анчелотти находится в шаге от завоевания Кубка Испании. На предыдущих стадиях турнира «Реал» минимально обыграл «Касереньо» (1:0), одержал волевую победу над «Вильярреалом» (3:2), сломил сопротивление «Атлетико» (3:1 в доп. время) и по сумме двух матчей прошел «Барселону» (0:1 и 4:0). Да и в Лиге чемпионов мадридцы выступают на высоком уровне. В 1/8 финала они уверенно разобрались с «Ливерпулем» (5:2 и 1:0), в 1/4 финала – с «Челси» (2:0 и 2:0).

## В какой форме «Осасуна»

В этом сезоне Ла Лиги «Осасуна» демонстрирует довольно средние результаты. В 33 турах памплонцы набрали 44 очка и занимают девятое место в таблице. В пяти предыдущих матчах они потерпели поражение от «Райо Вальекано» (1:2), победили «Бетис» (3:2) и «Кадис» (1:0) и уступили «Реал Сосьедаду» (0:2) и «Барселоне» (0:1).

Путь команды в финал Кубка Испании получился непростым. На ранних стадиях турнира «Осасуне» не составило труда обыграть «Фуэнтес» (4:1) и «Арнедо» (3:1). Однако затем памплонцам пришлось приложить максимум усилий, чтобы пройти «Химнастик» (2:1 в доп. время), «Бетис» (2:2, 4:2 пен.) и «Севилью» (2:1 в доп. время). В полуфинале соперником «Осасуны» был «Атлетик». В первой домашней встрече памплонцы победили со счетом 1:0. В основное время ответного матчи баски также выиграли с минимальным преимуществом (1:0). Исход противостояния решился в дополнительное время, в котором «Осасуна» забила решающий мяч на 116-й минуте.

## «Реал» – «Осасуна»: статистика личных встреч

«Осасуна» является удобным соперником для «Реала». В последний раз памплонцы обыгрывали мадридцев в сезоне 2010/11. С тех пор во всех турнирах «сливочные» одержали 13 побед при 5 ничьих. В этом чемпионате Испании команды сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» (1:1), а в ответной встрече «Реал» победил с преимуществом в два мяча (2:0).

## Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» – «Осасуна» 6 мая

Победа «Реала» с разницей в 1 или 2 гола за 2.05

«Реал» – очевидный фаворит финала Кубка Испании. В Ла Лиге «сливочные» уже довольно давно играют без должной мотивации, что напрямую сказывается на результатах. В то же время в других турнирах мадридцы показывают отличный футбол и добиваются успеха. Несомненно, «Реал» будет максимально настроен на победу в предстоящем матче, ведь у «сливочных» есть прекрасная возможность завоевать первый Кубок Испании с 2014 года. На стороне мадридцев не только серьезное преимущество в классе игроков, но и удачная статистика личных встреч команд. Впрочем, добравшись до финала, «Осасуна» наверняка окажет сопротивление фавориту, так что предлагаю поставить на победу «Реала» с разницей в 1 или 2 гола.

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