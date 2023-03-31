Акция «РПЛ 2:0»: досрочные выплаты по проигрышным ставкам принесли пользователям BetBoom 18 000 000 рублей
BetBoom в рамках акции «РПЛ 2:0» выплачивает выигрыши по ставкам на исход, если одна из команд повела в счете в два мяча.
Как работает акция?
Если команда, на которую сделана ставка на победу, выигрывает с разницей в два мяча, то ставка будет автоматически будет рассчитана выигрышной. Акция работает аналогично и для экспрессов и ставок на двойной исход!
Эта акция не только защищает от возможного камбэка, но и позволяет получить выигрыш сразу же, не дожидаясь окончания игры. С начала сезона BetBoom выплатил свыше 18 000 000 рублей по ставкам, которые не зашли!
Пример
Благодаря акции «РПЛ 2:0» выигрыш получили и те, кто поставил в прематче на «Краснодар», и те, кто поставил на «Локомотив».
Условия
Акция действует на все матчи РПЛ для зарегистрированных пользователей сайта или приложений BetBoom. Для участия необходимо поставить в прематче на победу одной из команд. Обратите внимание, что акция не действует в клубах BetBoom.
Если команда, на которую была сделана ставка в прематче, выигрывает с разницей в два мяча, то ставка автоматически считается выигрышной. Это означает, что ставки на результаты 2:0, 3:1, 4:2 и т.д. в ходе игры будут признаны победными, даже если такой счет будет на 10-й минуте игры. Ограничений на сумму ставки и максимальный коэффициент нет.
Проверить акцию можно уже в эти выходные:
- 01.04 (14:00). «Динамо» − «Сочи» (1.87 – 3.9 – 4.05)
- 01.04 (14:30). «Нижний Новгород» − «Локомотив» (3.17 – 3.28 – 2.39)
- 01.04 (16:30). «Спартак» − «Ахмат» (1.57 – 4.44 – 5.65)
- 01.04 (19:00). «Зенит» − «Урал» (1.34 – 5.24 – 9.98)
- 02.04 (14:00). «Крылья Советов» − «Оренбург» (1.98 – 3.71 – 3.81)
- 02.04 (14:00). «Химки» − «Краснодар» (4.46 – 3.9 – 1.79)
- 02.04 (16:30). «Факел» −ЦСКА (5.57 – 3.85 – 1.67)
- 02.04 (19:00). «Ростов» − «Торпедо» (1.53 – 4.08 – 7.16)