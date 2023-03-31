Акция «РПЛ 2:0»: досрочные выплаты по проигрышным ставкам принесли пользователям BetBoom 18 000 000 рублей

BetBoom в рамках акции «РПЛ 2:0» выплачивает выигрыши по ставкам на исход, если одна из команд повела в счете в два мяча.

Как работает акция?

Если команда, на которую сделана ставка на победу, выигрывает с разницей в два мяча, то ставка будет автоматически будет рассчитана выигрышной. Акция работает аналогично и для экспрессов и ставок на двойной исход!

Эта акция не только защищает от возможного камбэка, но и позволяет получить выигрыш сразу же, не дожидаясь окончания игры. С начала сезона BetBoom выплатил свыше 18 000 000 рублей по ставкам, которые не зашли!

Пример

Благодаря акции «РПЛ 2:0» выигрыш получили и те, кто поставил в прематче на «Краснодар», и те, кто поставил на «Локомотив».

Условия

Акция действует на все матчи РПЛ для зарегистрированных пользователей сайта или приложений BetBoom. Для участия необходимо поставить в прематче на победу одной из команд. Обратите внимание, что акция не действует в клубах BetBoom.

Если команда, на которую была сделана ставка в прематче, выигрывает с разницей в два мяча, то ставка автоматически считается выигрышной. Это означает, что ставки на результаты 2:0, 3:1, 4:2 и т.д. в ходе игры будут признаны победными, даже если такой счет будет на 10-й минуте игры. Ограничений на сумму ставки и максимальный коэффициент нет.

Проверить акцию можно уже в эти выходные: