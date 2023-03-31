Супер матчи выходных в АПЛ! Расклады от аналитиков 1XBET

После продолжительного перерыва на матчи сборных к нам возвращается клубный футбол. Как всегда лучшие матчи пройдут в рамках английской Премьер-Лиги. Битва за чемпионство ещё не окончена и всё только впереди.

Манчестер Сити – Ливерпуль 01.04.23 в 17:30

Главный матч тура состоится в Манчестере на стадионе “Этихад Арена”, где в битве сойдутся претендент на чемпионство “Манчестер Сити” и середняк нынешнего сезона “Ливерпуль”.

Сразу бросается в глаза преимущество «Манчестер Сити» в обладании мячом и инициативе в атаке. Однако «Ливерпуль» не будет сдаваться и мы убеждены, что постарается бороться на поле на равных с соперником. Обе команды создают множество опасных моментов у ворот оппонента. «Манчестер Сити» конечно же будет рассчитывать, пропустившего матчи сборной Норвегии, Эрлинга Холлана. Хочется отметить и атакующую составляющую “красных”, Дарвин Нуньез и Коди Гакпо немного, но разыгрались к окончанию сезона и списывать их со счетов не стоит.

Если рассматривать данный матч со всех сторон, то можно увидеть занимательную картину, что “горожане” бьются на трех фронтах – Кубок Англии, АПЛ и Лига Чемпионов. Везде имеются крупные шансы на успех, но и не меньший риск не взять даже одного трофея. В АПЛ имеется отставание от “Арсенала”, в Кубке Англии может быть принципиальный финал с “Манчестер Юнайтед”, а в ЛЧ придётся сражаться с мощной “Баварией Мюнхен”. Распределять силы на остаток сезона нужно уже сейчас, начиная с матча с “Ливерпулем”, которому в свою очередь очень нужны 3 очка, чтобы побороться за место в Лиге Чемпионов. К сожалению, нынешний “Ливерпуль” навряд ли сможет должным образом отыграть против “Манчестер Сити” в гостевой встрече, поэтому наш прогноз 2-0 в пользу хозяев.

Наш прогноз:

Победа Манчестер Сити 1.63 кф.

Арсенал – Лидс Юнайтед 01.04.23 в 20:00

Сразу после жаркой игры в Манчестере, взгляды фанатов английского футбола устремляются в Лондон, где местный “Арсенал” принимает “Лидс”. Матч скорее всего будет не особо интригующим, но в Англии любой матч может оказаться сюрпризом. “Канониры” идут на первой строчку, обгоняя “МанСити” на 8 очков, но имея на одну игру больше. Лондонцы успешно вылетели из всех турниров и продолжают битву за долгожданный титул чемпиона Англии. Очень давно “Арсенал” не был так близок к чемпионству. Молодой состав “канониров” умеет удивлять в матчах, но хватит ли им опыта не выгореть к концовке сезона? После перерыва их ожидает проверка на прочность – сможет ли коллектив не ослабить хватку.

“Лидс” переживает не лучшие времена, но смог выбраться из зоны вылета и практически обеспечить себе прописку в АПЛ на следующий год. Несмотря на свой не самый лучший состав, команда умудрилась разыграть к концу сезона и стать коллективом, с которым явно потребуется считаться.

Матчи между “Арсеналом” и “Лидсом” в последнее время не привнесли какой-то интриги. Пять встреч подряд сильнее оказались подопечные Микеля Артеты (5 побед 0 поражений). Аналитики компании 1XBET и сейчас считают главным фаворитом матча именно лондонский “Арсенал” и дают коэффициент 1.31 против 10.52 на “Лидс”. Счёт встречи 4-1 в пользу “канониров” выглядит как довольно проходной прогноз.

Наш прогноз:

Победа Арсенала 1.31

Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 02.04.23 в 21:30

Главный матч следующего дня однозначно встреча двух “Юнайтедов”. “Ньюкасл” принимает гостей из красной части “Манчестера”. Два клуба являются соседями по турнирной таблице, игра должна быть максимально принципиальной, речь идет о путевке в Лигу Чемпионов на следующий год.

“Манчестер” и “Ньюкасл” уже встречались в важном матче в этом сезоне, в финале Кубка Лиги. Тогда сильнее оказались “красные дьяволы”, забив два гола в первом тайме и оставив счёт неизменным. Счёт 2-0 хорошо показывал форму команд в тот период, так как “сороки” не смогли осуществить адекватный штурм на ворота Давида Де Хеа.

В каком состоянии команды сегодня неизвестно. Можно с уверенностью сказать, что состав “Манчестера” практически весь участвовал в двухнедельном международном перерыве на товарищеские матчи и квалификации. Парни из “Ньюкасла” явно выйдут более свежими, чем их оппоненты. Аналитики же считают, что шансы команд практически равны, несмотря на гостевой статус “Манчестера”. Компания 1XBET даёт 2.48 на победу хозяев, а на “манкунианцев” предлагают коэффициент в размере 2.98.

Мы же считаем, что данная встреча окончится боевой ничьей (3.62 коэффициента). 1-1 закономерный счет для этого матча.

Наш прогноз:

Ничья – 3.62

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