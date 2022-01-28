Приложение Leonbets на Андроид: как скачать и пользоваться

Скачать зеркало Leonbets

Скачать Леон для Андроид

Leonbets – международный букмекер, принимающий ставки на спорт и киберспорт у клиентов из множества стран мира, в том числе, из России. Для удобства беттеров БК предлагает несколько платформ: основной сайт, мобильную версию и приложение для устройств на базе Android. А вот для пользователей гаджетов на iOS приложение не разработано. В этой статье мы подробно расскажем, как скачать приложение Leonbets на «Андроид», каков его интерфейс и функционал, в чем заключаются плюсы и минусы.

Где скачать приложение

В магазине Play Market приложения БК «Леонбетс» вы не найдете и не скачаете. Это связано с политикой компании Google, которая решительно выступает против софта, связанного со ставками и иными азартными играми. Поэтому скачать Leonbets на «Андроид» можно только с официального сайта конторы.

Со входом на сайт у клиентов из РФ могут возникнуть проблемы. Leonbets – международный букмекер, работающий по лицензии Кюрасао. На территории России такой документ не считается легальным, поэтому сайт БК блокируется. Обойти блокировку можно разными способами, в том числе, при помощи приложения. Программа всегда доступна и не блокируется провайдерами. Однако для скачивания софта, как мы уже выяснили, необходимо хотя бы раз попасть на сайт Leonbets. И здесь на помощь придет официальное зеркало на сегодня или VPN-серверы.

Узнать актуальный адрес зеркала можно в службу поддержки компании или по соответствующему запросу в интернете. Например, рабочая ссылка всегда есть на нашем сайте. На момент написания данного материала доступно зеркало Leonbets по адресу https://3330.info.

ВАЖНО! Мы не призываем обходить блокировку российских провайдеров и скачивать приложение оффшорного букмекера, а просто знакомим пользователей с такой возможностью. Со своей стороны рекомендуем регистрироваться и делать ставки только у надежных российских букмекеров.

Входить на официальный сайт «Леонбетс» лучше сразу с того устройства, на котором планируете использовать приложение. После входа необходимо выполнить следующее:

В топе главной страницы появится небольшой баннер с надписью «Leon. Версия для Android», а рядом – кнопка «Скачать». Нажмите на нее для начала загрузки приложения. Если вы закрыли баннер крестиком – ничего страшного. Откройте всплывающее меню в левом верхнем углу и найдите там кнопку установки приложения. Откроется новая страница, рекламирующая преимущества приложения. За установку софта вы также получите 50 фриспинов для игры в казино на слоте Book of Dead. Нажмите «Скачать». Система Android наверняка предупредит, что файл может быть опасным, и переспросит, нужно ли его скачивать. Можете смело подтверждать – софт от «Леонбетс» не навредит вашему гаджету. Данное предупреждение Android выдает каждый раз, когда приложение скачивается не из Play Market. Размер файла apk – чуть более 31 МБ. После скачивания установочный файл «Леонбетс» сохранится в памяти устройства. Найдите файл на вашем гаджете и нажмите «Установить». Инсталляция произойдет за 10-20 секунд. На экране появится сообщение, оповещающее, что приложение установлено. Сразу откройте программу и переходите к игре или нажмите «Готово», чтобы зайти в программу позже.

Интерфейс и функциональность приложения

У приложения Leonbets на «Андроид» есть два вида дизайна – со светлой и темной темой, также присутствует режим «Авто». Ее следует выбрать при первом входе в приложение, а изменить всегда можно в личном кабинете.

На следующем экране система предложит авторизоваться, зарегистрироваться или войти как гость. Если у вас еще нет аккаунта, его можно создать за пару минут. Однако для простого ознакомления с приложением хватит и гостевого режима.

Игровые разделы закреплены в шапке главной страницы. Отсюда можно перейти в линию, в лайв-раздел, к виртуальному спорту. На время крупных спортивных событий (например, чемпионата мира по футболу) в топ также выносится раздел с соответствующими матчами.

Навигационное меню – в левом верхнем углу. В нем можно переключиться между ставками на спорт и казино, просмотреть доступные акции. Здесь же – кнопка смены языка. Доступно шесть версий, среди которых есть русская. Также здесь продублированы основные игровые разделы из шапки сайта и добавлены другие: «Быстрые ставки», «Киберспорт».

В футере главной страницы приложения – полезные для беттера кнопки:

«Ставки» – раздел с линией;

«Казино» – переход к слотам и другим азартным развлечениям;

«Купон» – ваш купон ставки;

«Помощь» – способы связи со службой поддержки и раздел с частыми вопросами и ответами;

«Мой счет» – переход к личному кабинету (раздел доступен после авторизации).

На вкладке «Ставки» в центре страницы размещены все топ-события на ближайшее время и другие игровые разделы. Здесь продублированы категории слотов, лайв-казино с живыми дилерами и прочие. Отдельно стоит упомянуть про раздел «Маржа 0%»: здесь находятся топовые спортивные события, для которых БК полностью убирает маржу. То есть, беттер может ставить по максимально выгодным коэффициентам.

Раздел «Маржа 0%» – часть линии. Внутри этой категории есть сортировка по видам спорта и по времени начала поединка. Также можно отсортировать события по видам в категории «Лайв», а еще здесь есть отдельный фильтр для событий с видеотрансляцией.

В разделе «Мой счет» игрок может управлять своим аккаунтом. Отсюда можно перейти к разделам с бонусами и программой лояльности, осуществить финансовые операции, изменить настройки или оставить отзыв.

Как сделать ставку в приложении Leonbets

Для заключения пари, прежде всего, нужно авторизоваться. Если аккаунта еще нет, предстоит пройти регистрацию. Сделать это можно двумя способами – через телефон или через e-mail.

Нажмите кнопку «Регистрация» справа вверху на стартовой странице приложения. Заполните данные. Также предстоит выбрать валюту счета. Беттерам из РФ по умолчанию предлагает российский рубль. При регистрации по телефону вам поступит звонок. В соответствующем поле укажите последние 4 цифры номера. На экране появится сообщение об успешной регистрации ваш пароль, который можно изменить в личном кабинете. Здесь же будет кнопка «Пополнить счет». Внесите деньги на депозит любым удобным способом. Клиентам с рублевыми счетами из РФ предлагаются карты «Мир», Visa, Mastercard, кошелек Piastrix и другие методы. Переходите к линии или лайв-разделу. События из этих разделов можно комбинировать в одном купоне. Тапните на коэффициент около нужного исхода. Исход переместится в купон в нижней части экрана. Чтобы добавить другие события, тапните на пустое место вне купона и продолжайте формирование ставки. Когда ставка сформирована, раскройте купон в нижней части приложения. Если передумали добавлять событие, удалите его крестиком. Введите сумму, выберите тип ставки и подтвердите выбор.

FAQ

Где бесплатно скачать «Леонбетс» на «Андроид»?

Сделать это можно только на официальном сайте БК. В магазине Play Market софта нет. Также не рекомендовано загружать ПО со сторонних веб-ресурсов.

Нужно ли зеркало для скачивания приложения «Леонбетс»?

Да, зеркало понадобится, если официальный сайт букмекера заблокирован в вашей стране. Впрочем, обойти блокировку также можно при помощи VPN.

Есть ли у Leonbets приложение на iOS?

Нет, предусмотрена только программа для Android.

Законно ли скачивать и играть в приложении Leonbets из России?

Скачивая приложение с сайта оффшорной БК при помощи зеркала, российский беттер не нарушает никаких законов. Та же ситуация и с самим приложением – никаких санкций по закону за это не предусмотрено.