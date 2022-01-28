Приложение Leonbets на Андроид: как скачать и пользоваться
Leonbets – международный букмекер, принимающий ставки на спорт и киберспорт у клиентов из множества стран мира, в том числе, из России. Для удобства беттеров БК предлагает несколько платформ: основной сайт, мобильную версию и приложение для устройств на базе Android. А вот для пользователей гаджетов на iOS приложение не разработано. В этой статье мы подробно расскажем, как скачать приложение Leonbets на «Андроид», каков его интерфейс и функционал, в чем заключаются плюсы и минусы.
Где скачать приложение
В магазине Play Market приложения БК «Леонбетс» вы не найдете и не скачаете. Это связано с политикой компании Google, которая решительно выступает против софта, связанного со ставками и иными азартными играми. Поэтому скачать Leonbets на «Андроид» можно только с официального сайта конторы.
Со входом на сайт у клиентов из РФ могут возникнуть проблемы. Leonbets – международный букмекер, работающий по лицензии Кюрасао. На территории России такой документ не считается легальным, поэтому сайт БК блокируется. Обойти блокировку можно разными способами, в том числе, при помощи приложения. Программа всегда доступна и не блокируется провайдерами. Однако для скачивания софта, как мы уже выяснили, необходимо хотя бы раз попасть на сайт Leonbets. И здесь на помощь придет официальное зеркало на сегодня или VPN-серверы.
Узнать актуальный адрес зеркала можно в службу поддержки компании или по соответствующему запросу в интернете. Например, рабочая ссылка всегда есть на нашем сайте. На момент написания данного материала доступно зеркало Leonbets по адресу https://3330.info.
ВАЖНО! Мы не призываем обходить блокировку российских провайдеров и скачивать приложение оффшорного букмекера, а просто знакомим пользователей с такой возможностью. Со своей стороны рекомендуем регистрироваться и делать ставки только у надежных российских букмекеров.
Входить на официальный сайт «Леонбетс» лучше сразу с того устройства, на котором планируете использовать приложение. После входа необходимо выполнить следующее:
- В топе главной страницы появится небольшой баннер с надписью «Leon. Версия для Android», а рядом – кнопка «Скачать». Нажмите на нее для начала загрузки приложения.
- Если вы закрыли баннер крестиком – ничего страшного. Откройте всплывающее меню в левом верхнем углу и найдите там кнопку установки приложения.
- Откроется новая страница, рекламирующая преимущества приложения. За установку софта вы также получите 50 фриспинов для игры в казино на слоте Book of Dead.
- Нажмите «Скачать». Система Android наверняка предупредит, что файл может быть опасным, и переспросит, нужно ли его скачивать. Можете смело подтверждать – софт от «Леонбетс» не навредит вашему гаджету. Данное предупреждение Android выдает каждый раз, когда приложение скачивается не из Play Market.
- Размер файла apk – чуть более 31 МБ. После скачивания установочный файл «Леонбетс» сохранится в памяти устройства.
- Найдите файл на вашем гаджете и нажмите «Установить».
- Инсталляция произойдет за 10-20 секунд. На экране появится сообщение, оповещающее, что приложение установлено.
- Сразу откройте программу и переходите к игре или нажмите «Готово», чтобы зайти в программу позже.
Интерфейс и функциональность приложения
У приложения Leonbets на «Андроид» есть два вида дизайна – со светлой и темной темой, также присутствует режим «Авто». Ее следует выбрать при первом входе в приложение, а изменить всегда можно в личном кабинете.
На следующем экране система предложит авторизоваться, зарегистрироваться или войти как гость. Если у вас еще нет аккаунта, его можно создать за пару минут. Однако для простого ознакомления с приложением хватит и гостевого режима.
Игровые разделы закреплены в шапке главной страницы. Отсюда можно перейти в линию, в лайв-раздел, к виртуальному спорту. На время крупных спортивных событий (например, чемпионата мира по футболу) в топ также выносится раздел с соответствующими матчами.
Навигационное меню – в левом верхнем углу. В нем можно переключиться между ставками на спорт и казино, просмотреть доступные акции. Здесь же – кнопка смены языка. Доступно шесть версий, среди которых есть русская. Также здесь продублированы основные игровые разделы из шапки сайта и добавлены другие: «Быстрые ставки», «Киберспорт».
В футере главной страницы приложения – полезные для беттера кнопки:
- «Ставки» – раздел с линией;
- «Казино» – переход к слотам и другим азартным развлечениям;
- «Купон» – ваш купон ставки;
- «Помощь» – способы связи со службой поддержки и раздел с частыми вопросами и ответами;
- «Мой счет» – переход к личному кабинету (раздел доступен после авторизации).
На вкладке «Ставки» в центре страницы размещены все топ-события на ближайшее время и другие игровые разделы. Здесь продублированы категории слотов, лайв-казино с живыми дилерами и прочие. Отдельно стоит упомянуть про раздел «Маржа 0%»: здесь находятся топовые спортивные события, для которых БК полностью убирает маржу. То есть, беттер может ставить по максимально выгодным коэффициентам.
Раздел «Маржа 0%» – часть линии. Внутри этой категории есть сортировка по видам спорта и по времени начала поединка. Также можно отсортировать события по видам в категории «Лайв», а еще здесь есть отдельный фильтр для событий с видеотрансляцией.
В разделе «Мой счет» игрок может управлять своим аккаунтом. Отсюда можно перейти к разделам с бонусами и программой лояльности, осуществить финансовые операции, изменить настройки или оставить отзыв.
Как сделать ставку в приложении Leonbets
Для заключения пари, прежде всего, нужно авторизоваться. Если аккаунта еще нет, предстоит пройти регистрацию. Сделать это можно двумя способами – через телефон или через e-mail.
- Нажмите кнопку «Регистрация» справа вверху на стартовой странице приложения.
- Заполните данные. Также предстоит выбрать валюту счета. Беттерам из РФ по умолчанию предлагает российский рубль.
- При регистрации по телефону вам поступит звонок. В соответствующем поле укажите последние 4 цифры номера.
- На экране появится сообщение об успешной регистрации ваш пароль, который можно изменить в личном кабинете. Здесь же будет кнопка «Пополнить счет».
- Внесите деньги на депозит любым удобным способом. Клиентам с рублевыми счетами из РФ предлагаются карты «Мир», Visa, Mastercard, кошелек Piastrix и другие методы.
- Переходите к линии или лайв-разделу. События из этих разделов можно комбинировать в одном купоне.
- Тапните на коэффициент около нужного исхода.
- Исход переместится в купон в нижней части экрана. Чтобы добавить другие события, тапните на пустое место вне купона и продолжайте формирование ставки.
- Когда ставка сформирована, раскройте купон в нижней части приложения.
- Если передумали добавлять событие, удалите его крестиком.
- Введите сумму, выберите тип ставки и подтвердите выбор.
FAQ
Где бесплатно скачать «Леонбетс» на «Андроид»?
Сделать это можно только на официальном сайте БК. В магазине Play Market софта нет. Также не рекомендовано загружать ПО со сторонних веб-ресурсов.
Нужно ли зеркало для скачивания приложения «Леонбетс»?
Да, зеркало понадобится, если официальный сайт букмекера заблокирован в вашей стране. Впрочем, обойти блокировку также можно при помощи VPN.
Есть ли у Leonbets приложение на iOS?
Нет, предусмотрена только программа для Android.
Законно ли скачивать и играть в приложении Leonbets из России?
Скачивая приложение с сайта оффшорной БК при помощи зеркала, российский беттер не нарушает никаких законов. Та же ситуация и с самим приложением – никаких санкций по закону за это не предусмотрено.
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