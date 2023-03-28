БК LEON – официальный партнер ФК «Амкар Пермь»

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Букмекерская компания LEON заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Амкар Пермь». Об этом было объявлено 28 марта на пресс-конференции, посвященной возобновлению второй части футбольного сезона. БК LEON получила статус официального партнера клуба до конца сезона.

В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера появится на игровой форме футболистов, а также будет присутствовать на брендинге стадиона. Также болельщиков ждут различные активности в соцсетях.

Президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков:

«Я бы хотел представить нашего нового партнера – букмекерская компания LEON. Это федеральная компания, которая давно зарекомендовала себя на рынке. Нам очень приятно, что мы начинаем эту часть сезона с таким сильным партнером. Уверен, что вместе мы достигнем всех поставленных задач».

Пресс-атташе БК LEON Никита Альбинский:

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с ФК «Амкар Пермь». Это амбициозный футбольный клуб, который активно развивается и ставит перед собой масштабные задачи. Как и ФК «Амкар Пермь», БК Leon постоянно растёт, обновляет свой продукт и привлекает новую аудиторию. В этом мы с клубом схожи, поэтому довольно быстро нашли общий язык».

1 комментарий

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Sergeev55
Хорошего спонсора нашли для клуба 2-ой лиги
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