У «Юве» нет шансов против «Интера? Эксперты и игроки не верят в команду Аллегри

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19 марта «Интер» сыграет против «Ювентуса» в 27-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:45.

В первом круге «Ювентус» был сильнее «Интера» 2:0, а сейчас туринская команда набрала хорошую форму, проиграв лишь один матч из 11 во всех турнирах.

Но миланцы идут на втором месте в чемпионате Италии – именно их аналитики считают фаворитами встречи. На их победу можно поставить с котировкой 2.00, ничья есть в линии за 3.50. Успех «Юве» же оценивается в 4.10.

Мнение игроков БЕТСИТИ совпадает с экспертами. Бетторы не сомневаются в успехе «Интера» На его победу приходится 66% ставок, «Юве» забрал на себя 16% от общего оборота, оставшиеся 16% ушли на ничью.

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