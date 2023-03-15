Какой же Клопп любитель камбэков! Ставь на матч «Реал» – «Ливерпуль» и участвуй в розыгрыше 20 000 000 ₽

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15 марта «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00.

В первом матче команды показали яркий футбол, забив семь мячей на двоих. Встреча завершилась выездной победой мадридцев со счетом 5:2. По ходу игры команда Карло Анчелотти отыгралась с 0:2.

Ответная встреча может получиться столь же интересной, ведь «Ливерпулю» нужно отыграть минимум три мяча. Текущая результативность «красных» располагает к этому: за три последние игры клуб забил девять голов. Кроме того, все мы знаем, что команда Клоппа – специалист по камбэкам в Лиге чемпионов.

Аналитиков БЕТСИТИ такая результативность не впечатляет – они считают «Реал» фаворитом встречи и пары в целом. На победу испанцев в ответном матче можно поставить по линии за 2.40, на проход в 1/4 – за 1.03. Победа «Ливерпуля» оценивается в 2.75, выход же в четвертьфинал – в 15.5.

Игроки БЕТСИТИ считают «Реал» явным фаворитом. На их победу приходится 63% ставок, а на «Ливерпуль» приходится 24%. Остальные 13% ушли на ничейный исход.

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