Клиент Olimpbet собрал уникальный экспресс и превратил 50 рублей почти в 7 тысяч

Клиент Olimpbet объединил в купоне всего два матча: «Жирона» — «Атлетико» в Ла Лиге и «Милан» — «Салернитана» в Серии А. Но выбрал настолько рискованные ставки, что общий коэффициент купона составил могучие 137.94! Поставив 50 рублей, он выиграл 6897 рублей.

В игре «Жирона» — «Атлетико» клиент Olimpbet поставил на ничью в первом тайме и победу «матрасников» в матче. Комбинированная ставка шла с коэффициентом 4.83. Первый тайм завершился без забитых мячей — как надо клиенту Olimpbet. Но и после перерыва команды не собирались забивать. Счет так и не был открыт в основное время, но на 91-й минуте Альваро Мората все-таки забил. Причем гол могли отменить: судьи на VAR долго просматривали эпизод на предмет офсайда. Гол засчитали — «Атлетико» победил, а экспресс не сгорел.

В параллельной игре Серии А клиент Olimpbet сделал похожую ставку, но с противоположным исходом: он посчитал, что «Милан» победит в первом тайме, но матч завершится вничью. На такой исход был космический коэффициент — 28.00. Ставка могла проиграть уже в первом тайме: Оливье Жиру вывел хозяев вперед только на 46-й минуте. Удивительно, но «Салернитана» сравняла счет на 61-й минуте и удержала ничью.

Клиент Olimpbet поставил на экспресс 50 рублей. Его выигрыш составил 6897 рублей. Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика и напоминает об акциях и бонусах, с условиями которых можно ознакомиться на сайте olimp.bet и в мобильных приложениях для iOS и Android.