Кто возьмет последние путевки в четвертьфинал Кубка Гагарина, рассчитали в Olimpbet

14 марта полностью определится состав участников второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск). 14 марта, 20:00

Счет в серии – 3:3

До седьмых матчей дожили только два противостояния первого раунда плей-офф. В одном из них сильнейший определится по итогам соперничества двух уральских коллективов – екатеринбуржского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга».

Команды успели одержать по две домашние победы и по разу выиграть в гостях. То есть, преимущество своего льда, а, стало быть, и более высокий номер посева, может стать определяющим в споре практически равных противников.

Эксперты Olimpbet отдают в седьмом матче солидное преимущество хозяевам: П1 – 2.12, Х – 3.9, П2 – 3.2. Хотя изначально и даже при счете 2:2 в серии безоговорочным фаворитом считалась «магнитка».

В целом, команды играют достаточно результативно, особенно в двух последних встречах, когда было заброшено по девять шайб. Однако в седьмом матче, по мнению аналитиков, подобного обилия голов ждать не стоит: Тотал (8.5) бол – 7.12.

«Автомобилист» и «Металлург» дважды по ходу противостояния не ограничивались тремя периодами для выявления сильнейшего, но в возможность еще одного овертайма в серии в Olimpbet верят не особо: Овертайм: будет – 3.95, Овертайм: не будет – 1.25.

ЦСКА (Москва) – «Северсталь» (Череповец). 14 марта, 22:30

Счет в серии – 3:3

Вряд ли кто-то мог всерьез предположить, что спор между действующим обладателем Кубка Гагарина и командой, лишь раз в своей истории преодолевавшей стартовый раунд плей-офф, растянется на максимально возможное количество матчей.

Но московских «армейцев» пока прилично штормит. В одной игре ЦСКА может вдоволь поиздеваться над «Северсталью», забросив в ее ворота девять шайб, а затем всухую уступить 0:3.

«Сталевары» пока выглядят очень достойно на фоне московского гранда, но хватит ли их запала на решающую битву? Череповчане однажды по ходу этой серии уже смогли выиграть в российской столице, но сейчас эксперты Olimpbet почти не видят перспектив у «Северстали» на благоприятный исход: П1 – 1.52, Х – 4.8, П2 – 5.6.

Более того, коэффициент на победу ЦСКА с форой (-2.5) ниже, чем исход Х2 – 2.4 против 2.65.

Сумеет ли команда Андрея Разина опровергнуть все эти прогнозы, сотворить подвиг по расписанию и стать главной сенсацией Кубка Гагарина-2023?

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