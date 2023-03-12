Столичное дерби в АПЛ и не совсем привычное «эль-класико» в Ла Лиге

Главные футбольные события воскресения и кэфы на них от Olimpbet. 12 марта в английской Премьер-лиге сыграют «Фулхэм» и «Арсенал», а в испанской Примере «Атлетик» примет «Барселону».

Ла Лига. 25-й тур. «Атлетик» – «Барселона»

13 марта, 02:00 (время Астаны)

Кто думает, что «эль-класико» – это исключительно противостояние «Реала» и «Барселоны», тот глубоко заблуждается. Классическим в Испании называется спор команд, никогда в своей истории не покидавших высший дивизион. Таких там три: помимо уже упомянутых столичного с каталонским грандов, это и еще и куда более скромный «Атлетик» из Бильбао.

Да-да, баски принимали участие в каждом из чемпионатов страны, причем неизменно играли в классе сильнейших. К слову, посещаемость у «Атлетика» – третья в Ла Лиге, по этому показателю «красно-белые» уступают только тем же «Реалу» с «Барсой».

В Бильбао очень любят свою команду, болельщики ею гордятся, несмотря на то что в последние годы «Атлетик» нечасто радует их большими победами. Вот и в споре с «блауграной» баски намного чаще уступают, нежели добиваются успеха.

Например, обе предыдущие очные дуэли они проиграли с одинаковым счетом 0:4. Однако в двух матчах до этого, прошедших в баскской столице, «львы» «блаугране» не уступили, а по итогам одного из них даже выкинули каталонцев из Кубка Испании.

В статусе андердога «Атлетик» подходит и к новой встрече с «Барселоной». Правда, нельзя сказать, что аналитики Olimpbet безоговорочно верят в победу «сине-гранатовых»: П1 – 3.43, Х – 3.38, П2 – 2.24.

А выигрыш гостей с форой (-1.5), судя по кэфу 4.31, видится экспертам вообще крайне маловероятным. Склоняются они и к тому, что матч на стадионе «Сан-Мамес», скорее всего, будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.73, Б – 2.19.

АПЛ. 26-й тур. «Фулхэм» – «Арсенал»

12 марта, 20:00

«Канониры» всего за три дня до столичного противостояния с «дачниками» провели тяжелейший выездной матч в Лиге Европы против португальского «Спортинга». С одной стороны, игра в Лиссабоне отняла у футболистов «Арсенала» немало физических сил. С другой – они добились в гостях вполне приемлемого результата (ничья 2:2), что добавило им позитивных эмоций.

Легко с соседями по Лондону команде Микеля Артеты точно не будет. Во-первых, статус дерби никто не отменял. Во-вторых, в сезоне-2022/23 «Фулхэм» впервые за долгие годы представляет собой вполне самодостаточную единицу, способную решать серьезные задачи – вплоть до попадания в еврокубковую зону по итогам чемпионата. А ведь есть еще и в-третьих: предыдущий гостевой матч Премьер-лиги «канониры» у «дачников» выиграть не смогли, спасшись от поражения лишь на седьмой компенсированной минуте – 1:1.

И все равно эксперты Olimpbet считают лидера АПЛ безоговорочным фаворитом встречи с коллективом Марку Силвы: П1 – 5.56, Х – 4.27, П2 – 1.61.

Не менее солидным по предлагаемым коэффициентам выглядит преимущество «Арсенала» и по угловым: П1 – 3.7, Х – 10, П2 – 1.42.

А вот на «победу» по желтым карточкам шансов ожидаемо больше у «Фулхэма»: П1 – 2, Х – 3.8, П2 – 3.

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