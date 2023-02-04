Смена поколений в UFC. Каковы прогнозы на бой Льюиса и Спивака?

Утром 5 февраля по времени Астаны стартует турнир UFC Fight Night 218. Главным его событием станет бой тяжеловесов. Молдаванин Сергей Спивак (№12) выйдет против бывшего претендента на титул Деррика Льюиса (№7).

Несмотря на более высокую позицию американца, аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet дают расклад в пользу «Полярного медведя»: П1 – 2.9, П2 – 1.42. Давайте рассмотрим, почему.

Этот поединок интересен сразу по нескольким причинам. Во-первых, оба файтера не любят дожидаться судейских решений. Шесть последних боев Льюиса заканчивались нокаутом (трижды он отправлял соперников на покой, трижды уходил сам). У Спивака досрочно заканчивалось три последних поединка, в которых дважды побеждал он. Так что зрелищная схватка гарантирована.

Кроме того, бой являет собой пример смены поколений в тяжелом весе. Льюис в UFC уже 9 лет. За это время он успел запомниться зрителям, даже поучаствовав в гонке за главный пояс. Но возраст берет свое – скоро «Черный зверь» отметит 38-ой день рождения, да и проигрывать он стал все чаще.

Спивак выступает в сильнейшем промоушене мира с 2019-ого года. Недавно «Полярному медведю» исполнилось 28, в это время опыт уже сочетается с прекрасной физической формой. А значит Сергей как никогда готов к прорыву.

Существенна разница и в поведении тяжеловесов на ринге. Деррик – боец старой закалки с пробелами в технике, которые он компенсирует крепкой челюстью и нокаутирующим ударом. Годы идут, а Льюис не меняется ­– зачастую он рассчитывает на хорошее попадание и выглядит потерянным, если такого шанса не предоставляется в первых раундах.

Сергей же более разносторонний боец, и вариантов для возможной победы у него куда больше. Следовательно, в это воскресенье у Спивака есть все шансы попасть в первую десятку рейтинга тяжелого веса.

Но не надо забывать, что «Черный зверь» ­– настоящий мастер по апсетам, и побеждал вопреки прогнозам более опасных и именитых бойцов, чем молдаванин.

Роспись на другие бои UFC Fight Night 218 смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии «Выбор года».

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении и на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.