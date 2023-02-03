Лондонское дерби в АПЛ: «аристократы» против «дачников»

22-й тур чемпионата английской Премьер-лиги открывается столичным противостоянием между «Челси» и «Фулхэмом». Начнут ли «синие» оправдывать многомиллионные затраты на трансферы? Пока же коэффициенты на их стороне.

«Челси» – «Фулхэм», 4 февраля, 02:00 (время Астаны)

В это трудно поверить, но к столичному дерби «дачники» подходят, располагаясь на три ступеньки выше «аристократов» на турнирной лестнице и опережая их на два очка. Правда, «синие» имеют игру в запасе.

Но ведь этот отложенный матч с «Ливерпулем» надо еще выиграть. Да и сломить сопротивление самого «Фулхэма» в сезоне-2022/23 – задача не из легких. Встреча первого круга между этими командами, которая из-за рваного календаря АПЛ прошла совсем недавно, 12-го января, завершилась победой дружины Марку Силвы со счетом 2:1.

Та игра была ознаменована не только неожиданным поражением «Челси», но и скомканным дебютом новичка «аристократов» Жоао Феликса, который схлопотал удаление в первом же матче за «синих».

Тем не менее, эксперты из Olimpbet видят в коллективе Грэма Поттера безусловного фаворита в противостоянии с соседями, предлагая на лондонское дерби такие коэффициенты: П1 – 1.67, Х – 3.98, П2 – 5.38.

«Челси» заметно укрепил состав в зимнее трансферное окно. «Аристократы» приобрели сразу восемь новых футболистов, затратив на их покупку немыслимую сумму почти в 330 млн евро. И если новые приобретения не помогут «синим» подняться, причем в кратчайшие сроки, вверх по таблице, у болельщиков возникнут справедливые вопросы к клубному менеджменту.

Кстати, не забудьте посмотреть у лучшего букмекера страны самую широкую роспись других игр английской Премьер-лиги.

А делать ординары и собирать экспрессы удобнее в мобильном приложении Olimpbet.kz. Интересующие вас линии под рукой всегда и в любом месте. Установите приложение и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.