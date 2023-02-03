Хоккей против рака – 3 и 16 февраля в Ледовом

БК «Лига Ставок» и хоккейный клуб СКА в рамках проекта #СКАДобро совместно с Центром развития донорства костного мозга и фондом «Свет.Дети» проведет в Петербурге акцию по вступлению в Национальный реестр доноров костного мозга и в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком и Международному дню детей, больных раком.

На матчах 3 и 16 февраля в Ледовом дворце болельщики, желающие стать потенциальными донорами костного мозга и не имеющие ограничений по состоянию здоровья и весу, смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Для этого необходимо будет сдать образец буккального эпителия – мазок со внутренней стороны щеки, заполнить донорские анкеты и другие необходимые документы у стоек Центра развития донорства костного мозга, расположенных в фойе арены возле сектора 209. Там же можно получить всю информацию о процедуре, реестре и ограничениях для вступления.

Кроме того, каждый неравнодушный может передать через сотрудников и волонтеров Центра игрушки для подопечных петербургского фонда помощи детям с онкозаболеваниями «Свет.Дети». Игрушки собирают в «коробки храбрости», чтобы помочь маленьким пациентам меньше переживать из-за тяжелых и неприятных процедур в больницах и поскорее выздоравливать.

Обращаем внимание, что для «коробок храбрости» подходят только новые игрушки – у детей в больницах ослаблен иммунитет. Это пластиковые машинки, куклы, животные, простые конструкторы, наклейки, игрушки-антистресс. Деревянные, мягкие, бьющиеся игрушки, изделия с острыми краями или множеством мелких деталей приносить не нужно.

16 февраля на матч против «Сибири» игроки и тренеры СКА выйдут со специальной нашивкой «Хоккей против рака» на форме.

БК «Лига Ставок», официальный партнер хоккейного клуба СКА, поддержит акцию и увеличит сумму пожертвования, часть которой будет собрана из средств с продажи билетов на игры 3 и 16 февраля. Все собранные средства будут перечислены в фонд «Свет.Дети».

В борьбе за жизнь мы – одна команда!