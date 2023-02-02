Ремейк полуфинала Суперкубка Испании и заключительный четвертьфинал Кубка Италии

В ночь с четверга на пятницу свой отложенный матч Примеры проведут «Реал» и «Валенсия», а «Ювентус» с «Лацио» определят последнего полуфиналиста итальянского Кубка.

Чемпионат Испании, 17-й тур, «Реал» – «Валенсия» 3 февраля, 2:00 (время Астаны)

Совсем недавно эти же соперники спорили между собой в полуфинале Суперкубка Испании, и тогда «галактикос» смогли сломить сопротивление «летучих мышей» лишь в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи, а затем и дополнительное победителя не выявило – 1:1.

К слову, в последнее время вничью «Реал» и «Валенсия» играют довольно редко: из десяти последних дуэлей мирным исходом завершились всего две, столько же раз выиграли «оранжевые». Соответственно, в активе «сливочных» значатся шесть побед.

Эксперты самого популярного в Казахстане букмекера видят мадридцев фаворитом и ближайшего противостояния. Причем, судя по коэффициентам, безоговорочным: П1 – 1.4, Х – 5.2, П2 – 7.75.

В чемпионате Испании у «Валенсии» дела идут, мягко говоря, неважно: дружина Дженнаро Гаттузо в четырех предыдущих турах набрала всего одно очко. В таблице Ла Лиги она располагается на 16-й строчке, всего в одном балле от зоны вылета. И шансов на то, что по итогам визита в столицу «летучие мыши» улучшат свое положение, не много.

Кубок Италии, ¼ финала, «Ювентус» – «Лацио»

3 февраля, 2:00

В сражении клубов из Турина и Рима определится последний полуфиналист Кубка Италии розыгрыша-2022/23. Еще совсем недавно «Ювентус» и «Лацио» были соседями по верхним этажам турнирной таблицы Серии А. Но затем со «старой синьоры» сняли 15 очков, и если «лациале» продолжают борьбу за медали итальянского первенства и место в зоне Лиги чемпионов, то для «Юве» в этом турнире мотивации уже не осталось.

Но чтобы сезон совсем не стал потерянным, «бьянконери» просто необходимо успешно выступить в Кубке Италии. И туринцы, вне всяких сомнений, приложат максимум усилий для завоевания трофея.

Аналитики Olimpbet полагают, что у «Ювентуса» больше шансов на победу, чем у «Лацио». Правда, безусловным фаворитом хозяева не считаются, что видно по предлагаемым коэффициентам на матч: П1 – 2.15, Х – 3.35, П2 – 3.6.

Римляне не могут обыграть туринцев с декабря 2019-го, но в последний раз им это удалось как раз в кубковом противостоянии. Смогут ли подшефные Маурицио Сарри повторить успех трехлетней давности и выйти в полуфинал? Об этом мы узнаем совсем скоро.

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