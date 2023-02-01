«Кошачье дерби» на Востоке и битва лидеров Запада

Прогнозы аналитиков на самые интересные матчи Континентальной хоккейной лиги, которые состоятся в первый день февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат, «Ак Барс» – «Барыс» 1 февраля, 22:00 (время Астаны)

Несмотря на то, что в шести последних матчах «регулярки» КХЛ «Барыс» исправно набирает очки, его шансы на попадание в плей-офф от этого не сильно выросли. Конкуренты клуба из Астаны за последнюю путевку в Кубок Гагарина выступают не хуже, и по потерянным баллам команда из казахстанской столицы сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Востока.

Перед «Ак Барсом» проблемы выхода в плей-офф не стоит, клуб из Казани решает совсем другие задачи – ведет борьбу за победу в конференции. Но от этого подопечным Зинэтулы Билялетдинова очки нужны не меньше, чем коллективу Андрея Скабелки. И если «Барыс» шесть игр подряд не уходит со льда без набранных очков, то у «Ак Барса» эта серия составляет уже 13 матчей! А перед встречей с казахстанцами команда из столицы Татарстана здорово размялась на «Тракторе», забросив в ворота челябинцев шесть безответных шайб.

Эксперты Olimpbet видят в «Ак Барсе» явного фаворита «кошачьего дерби» в КХЛ, предлагая на матч с «Барысом» такие коэффициенты: П1 – 1.53, Х – 4.47, П2 – 5.77. Однако не лишним будет напомнить, что астанчане в сезоне-2022/23 выиграли у казанцев две личные встречи из трех. Да и про магическое число 13 забывать не стоит – самое время оставить «Ак Барс» без очков.

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СКА – «Локомотив» 1 февраля, 22:30

Лидер сводной таблицы Континентальной хоккейной лиги примет в Санкт-Петербурге одного из своих главных преследователей по Западной конференции. СКА первым среди всех клубов КХЛ гарантировал себе участие в плей-офф, после чего результаты «армейского» клуба с берегов Невы ожидаемо ухудшились – команда Романа Ротенберга потерпела три поражения в шести последних играх «регулярки».

Впрочем, это не сильно помогло ее конкурентам, отрыв СКА от второго места на Западе, которое занимает нижегородское «Торпедо», исчисляется 13-ю очками. «Локомотив» идет третьим, отставая от питерских «армейцев» на 15 баллов. При этом ярославцы ведут отчаянную борьбу с другими «армейцами», московскими, за первенство в Дивизионе Тарасова, которое даст право своего льда в плей-офф вплоть до финала конференции.

Аналитики Olimpbet полагают, что у СКА больше шансов на победу в предстоящем противостоянии, причем заметно: П1 – 2.01, Х – 3.72, П2 – 3.57. Но напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 каждая из сторон одержала по две победы. Теперь этот баланс точно будет нарушен.

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