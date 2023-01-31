БК «Фонбет» помогла провести турнир по футболу среди домов-интернатов

В турнире «Мы все можем сами» приняли участие мальчики и девочки от 12 до 16 лет из шести регионов России.

Победителем турнира стала команда воспитанников Лухтоновской школы-интерната. Команда-победитель получила в подарок два настольных футбола, а все призеры – спортинвентарь для занятий в футбольных секциях. Лучших игроков турнира организаторы наградили велосипедами.

Мероприятие было организовано совместными усилиями благотворительной программы «Фонбет» «Ставка на Добро», ПФК ЦСКА и фондом «Поделись теплом».

Напомним, что в августе игрок ПФК ЦСКА Хорхе Карраскаль передал чек от «Фонбет» на сумму 500 000 рублей фонду «Поделись теплом» в рамках ежемесячной акции «Лучший игрок месяца».

Подробности о благотворительной деятельности компании в рамках «Ставки на добро» можно узнать на этой странице.