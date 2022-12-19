BetBoom обновил продукт − теперь статистику по CS:GO можно смотреть без задержек в приложении букмекера!

BetBoom стал первым букмекером в России, показывающим статистику матчей по CS:GO без задержек. После обновления приложения будет доступна следующая информация:

Стороны, за которые играют команды

Закуп и экономика команд

Оружие игроков

Счет общий и на карте

Состояние игроков (жив/мертв)

Кто убил игрока

Статус раунда (бомба заложена/обезврежена)

Отметим, что обновленные статистические данные пока доступны только в приложении. В веб-версию они добавятся позже.

«Большинство букмекеров отображают малое количество данных на киберспортивных турнирах, даже топовых. Для комфорта наших пользователей, мы решили обновить продукт и улучшить раздел со статистикой − теперь для офлайн-турниров (например, BLAST Premier или Major) она будет показываться без задержек. В январе мы планируем расширить статистику и по CS:GO, и по Dota 2», − рассказала Виктория Качайкина, руководитель продукта BetBoom.

В этом году BetBoom сделал много активаций в киберспорте − собрал команду по Dota 2 BetBoom Team, спонсировал русскоязычные трансляции турниров PGL Arlington Major 2022, групповую стадию The International 11, подписал много новых амбассадоров (например, Nix, Cooman) и стал партнером предновогоднего турнир BetBoom Xmas Show по Dota 2, который продлится до 29 декабря.