Хорватия пропускает во втором тайме в шести домашних матчах Лиги наций. А датчане после перерыва стабильно прибавляют

В пятом туре Лиги наций сборная Хорватии примет команду Дании. Датчане лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

Хорватия в шести подряд домашних матчах Лиги наций пропускает минимум один гол во втором тайме. Дания, напротив, забивала после перерыва в пяти из шести гостевых встреч в этом турнире. У обеих команд это правило срабатывало даже с общими соперниками – Францией и Австрией.

Поставить на гол Дании в ворота Хорватии за 2.01 можно в БК «Марафон».

Матч Хорватия – Дания состоится в четверг, 22 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.