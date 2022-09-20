Хорватия пропускает во втором тайме в шести домашних матчах Лиги наций. А датчане после перерыва стабильно прибавляют

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В пятом туре Лиги наций сборная Хорватии примет команду Дании. Датчане лидирует в группе, опережая хорватов на два очка. 

Хорватия в шести подряд домашних матчах Лиги наций пропускает минимум один гол во втором тайме. Дания, напротив, забивала после перерыва в пяти из шести гостевых встреч в этом турнире. У обеих команд это правило срабатывало даже с общими соперниками – Францией и Австрией.

Поставить на гол Дании в ворота Хорватии за 2.01 можно в БК «Марафон»

Матч Хорватия – Дания состоится в четверг, 22 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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