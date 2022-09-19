«Бавария» после семи туров Бундеслиги вне топ-4 и отстает от первого места на 5 очков. На чемпионство мюнхенцев дают 82%

В седьмом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» уступила «Аугсбургу» со счетом 0:1 и опустилась на пятое место в турнирной таблице.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Мергим Бериша. Таким образом, за семь туров у мюнхенцев всего три победы и пять очков отставания от первого места, которое неожиданно занимает берлинский «Унион».

Интересно, что «Аугбсург» второй раз подряд обыгрывает «Баварию» на своем поле – в прошлом сезоне оказались сильнее со счетом 2:1.

Несмотря на не самый лучший старт в Бундеслиге, баварцы остаются главными претендентами на титул – на победу клуба дают коэффициент 1.13, то есть больше 80%.

В следующем туре «Бавария» сыграет дома с «Байером», а через тур поедет в гости к дортмундской «Боруссии».