«Бавария» после семи туров Бундеслиги вне топ-4 и отстает от первого места на 5 очков. На чемпионство мюнхенцев дают 82%

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В седьмом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» уступила «Аугсбургу» со счетом 0:1 и опустилась на пятое место в турнирной таблице. 

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Мергим Бериша. Таким образом, за семь туров у мюнхенцев всего три победы и пять очков отставания от первого места, которое неожиданно занимает берлинский «Унион». 

Интересно, что «Аугбсург» второй раз подряд обыгрывает «Баварию» на своем поле – в прошлом сезоне оказались сильнее со счетом 2:1. 

Несмотря на не самый лучший старт в Бундеслиге, баварцы остаются главными претендентами на титул – на победу клуба дают коэффициент 1.13, то есть больше 80%. 

В следующем туре «Бавария» сыграет дома с «Байером», а через тур поедет в гости к дортмундской «Боруссии».

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