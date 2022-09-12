Первая в истории ПСЖ победа над «Ювентусом» помогла клиенту BetBoom «довезти» внушительный экспресс

Клиент букмекерской компании BetBoom собрал успешный экспресс из десяти матчей Лиги чемпионов, выиграв 1 058 143 рубля. Беттор зарядил 45 000 рублей, а коэффициент купона составил 23.51.

В экспрессе оказались разные типы ставок: на исходы, форы, индивидуальные и общие тоталы.

Беттор, видимо, решил не рисковать и сделал выбор в пользу не очень высоких коэффициентов, которые варьировались в диапазоне от 1.16 до 1.84.

Отметим противостояние ПСЖ с «Ювентусом» – игрок поставил на победу хозяев, хотя французский клуб никогда ранее не обыгрывал команду из Турина. ПСЖ и «Ювентус» сходились друг против друга девять раз. На счету у итальянцев семь побед, а остальные две встречи закончились равным счетом. Но 6 сентября серия прервалась – ПСЖ к 22-й минуте забили два мяча, а их противник отметился только одним голом на 53-й минуте.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1.15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.