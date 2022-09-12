«Эмполи» – «Рома»: гости выиграли пять последних личных встреч, но у хозяев есть примечательная серия

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12 сентября «Эмполи» примет на своем поле «Рому» в шестом туре итальянской Серии А. 

«Рома» выиграла пять последних матчей против «Эмполи», а беспроигрышная серия и вовсе достигает 12 матчей: в последний раз римляне проигрывали в далеком 2007 году. 

Парни Моуриньо, правда, подходят к матчу не в лучшей форме, проиграв два матча подряд: в гостях «Удинезе» в Серии А (0:4) и на выезде «Лудогорцу» в Лиге Европы (1:2). 

Поставить на П2 в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.74 в «Леоне»

«Эмполи» же сыграл вничью четыре подряд матча в Серии А, а на своем стадионе у клуба шесть ничьих в десяти последних играх в чемпионате Италии. На Х в PARI дают 3.80

Предстоящая встреча начнется в 21:45 по МСК.

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