«Эмполи» – «Рома»: гости выиграли пять последних личных встреч, но у хозяев есть примечательная серия

12 сентября «Эмполи» примет на своем поле «Рому» в шестом туре итальянской Серии А.

«Рома» выиграла пять последних матчей против «Эмполи», а беспроигрышная серия и вовсе достигает 12 матчей: в последний раз римляне проигрывали в далеком 2007 году.

Парни Моуриньо, правда, подходят к матчу не в лучшей форме, проиграв два матча подряд: в гостях «Удинезе» в Серии А (0:4) и на выезде «Лудогорцу» в Лиге Европы (1:2).

Поставить на П2 в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.74 в «Леоне».

«Эмполи» же сыграл вничью четыре подряд матча в Серии А, а на своем стадионе у клуба шесть ничьих в десяти последних играх в чемпионате Италии. На Х в PARI дают 3.80.

Предстоящая встреча начнется в 21:45 по МСК.