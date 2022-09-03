Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч восьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».

«Одна из самых интересных и ожидаемых встреч тура – дерби Краснодарского края. Противостояние „Краснодара“ и „Сочи“. „Краснодар“ сейчас в большом порядке: в последних 6 матчах, включая кубковую встречу с „Химками“, он одержал 5 побед. Команда идет на четвертом месте и чувствует себя уверенно. Она хорошо готова, бежит, в хорошей форме находятся лидеры.

„Сочи“ не только географический сосед, но и по турнирной таблице. „Краснодар“ – 4-й, а „Сочи“ – 5-й. За последние 5 матчей в чемпионате три победы у сочинцев. В Кубке России сейчас проиграли „Уралу“, но вторым составом. Там все еще можно поправить.

Жду хороший футбол. Большое скопление людей будет, почти полный стадион в Краснодаре. Не сомневаюсь, что команды нас не разочаруют. „Краснодар“ и „Сочи“ стараются играть в атаку, играть интересно и результативно.

Мой прогноз на это красочное противостояние – тотал первого тайма больше 1 мяча,» – считает Генич.

На ТБ 1 в первом тайме в «Леоне» дают коэффициент 1.71. Ставка сыграла в двух из трех последних личных встреч команд, а один раз была рассчитана возвратом.

Напомним, матч состоится 3 сентября в 18:30 по Москве.

Источник: РБ