«Сассуоло» проиграл шесть подряд домашних игр с «Миланом». Чемпион подходит к личной встрече на серии побед

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30 августа «Сассуоло» примет на своем поле «Милан» в рамках четвертого тура Серии А. 

«Милан» выиграл шесть подряд выездных встреч с «Сассуоло» – серия началась еще в 2017 году. Хозяева за шесть матчей всего трижды поразили ворота миланского клуба. 

Действующий чемпион Италии выиграл восемь из девяти последних встреч в рамках чемпионата страны: отстоять ничью на своем поле смогли лишь футболисты «Аталанты». 

Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.67 в «Бетсити»

Предстоящая встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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