«Сассуоло» проиграл шесть подряд домашних игр с «Миланом». Чемпион подходит к личной встрече на серии побед

30 августа «Сассуоло» примет на своем поле «Милан» в рамках четвертого тура Серии А.

«Милан» выиграл шесть подряд выездных встреч с «Сассуоло» – серия началась еще в 2017 году. Хозяева за шесть матчей всего трижды поразили ворота миланского клуба.

Действующий чемпион Италии выиграл восемь из девяти последних встреч в рамках чемпионата страны: отстоять ничью на своем поле смогли лишь футболисты «Аталанты».

Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.67 в «Бетсити».

Предстоящая встреча начнется в 19:30 по московскому времени.