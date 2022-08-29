«Шериф» выиграл всухую 11 из 12 последних домашних матчей в чемпионате. Сможет ли забить «Петрокуб»?

29 августа «Шериф» примет на своем поле «Петрокуб» в рамках пятого тура молдавской Суперлиги.

«Шериф» выиграл всухую 11 из 12 последних домашних матчей, оступившись лишь раз в матче с «Милсами» – 0:1. «Петрокуб» забивал лишь в двух из пяти последних выездных матчей в рамках чемпионата страны.

В двух последних домашних матчах с «Петрокубом» на своем поле «Шериф» не пропустил ни одного мяча. Общий счет – 3:0.

Поставить на сухую победу «Шерифа» в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.85 в БК «Лига Ставок».

Игра начнется в 20:00 по московскому времени.