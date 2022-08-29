«Шериф» выиграл всухую 11 из 12 последних домашних матчей в чемпионате. Сможет ли забить «Петрокуб»?

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29 августа «Шериф» примет на своем поле «Петрокуб» в рамках пятого тура молдавской Суперлиги. 

«Шериф» выиграл всухую 11 из 12 последних домашних матчей, оступившись лишь раз в матче с «Милсами» – 0:1. «Петрокуб» забивал лишь в двух из пяти последних выездных матчей в рамках чемпионата страны. 

В двух последних домашних матчах с «Петрокубом» на своем поле «Шериф» не пропустил ни одного мяча. Общий счет – 3:0. 

Поставить на сухую победу «Шерифа» в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.85 в БК «Лига Ставок»

Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

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