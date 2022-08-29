Тур сенсаций в Португалии: «Спортинг» проиграл с коэффициентом 16.20, «Порту» – 10.40

В четвертом туре чемпионата Португалии состоялись сразу две громкие сенсации.

«Спортинг» принимал на своем поле «Шавиш» и к концу матча имел подавляющее преимущество над соперником: 72% владения мячом, 22 удара в сторону ворот, 10 из которых попали в створ. На итоговый результат, правда, это совсем не повлияло: гости сенсационно выиграли со счетом 2:0.

На победу «Шавиша» перед матчах давали космические 16.40, то есть чуть больше 5% вероятности.

«Порту» решил не отставать от прямого конкурента, и проиграл выездной матч скромному «Риу Аве». Сценарий тот же: подавляющее преимущество фаворита и итоговая победа аутсайдера – 3:1.

Победу «Риу Аве» котировали чуть скромнее – 10.40, то есть чуть меньше 10% вероятности.

Интересно, что в следующем туре «Шавиш» и «Риу Аве» встретятся между собой.