«Бенфика» всухую выиграла четыре последних выездных матча в чемпионате Португалии. Сможет ли отличиться «Боавишта»?

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27 августа «Боавишта» примет на своем поле «Бенфику» в рамках чемпионата Португалии. 

«Бенфика» выиграла четыре последних гостевых матча в чемпионате Португалии всухую, в том числе «Спортинг» в конце прошлого сезона со счетом 2:0. В текущем чемпионате клуб выиграл все шесть официальных матчей, в четырех из них не пропустил. 

В прошлом сезоне «Бенфика» трижды встречалась с «Боавиштой»: дважды в чемпионате и один раз в Кубке Португалии. Во всех трех встречах «Боавишта» смогла отметиться голом. 

Поставить на ИТ «Боавишты» меньше 0,5 можно с коэффициентом 2.02 в Winline

Матч начнется в 20:00 по времени Москвы.

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