На победу «Фехервара» над «Кельном» давали почти 14.00. Шанс на проход венгров в группу – 43%

Венгерский «Фехервар» сотворил главную сенсацию плей-офф квалификации Лиги конференций, обыграв в гостях немецкий «Кельн».

Встреча закончилась со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед уже на 14 минуте, но «Фехервар» еще в первом тайме ответил парой забитых мячей. На победу венгерского клуба перед матчем букмекерские конторы давали коэффициент 13.95, то есть менее 10%.

После гостевой победу шансы «Фехервара» на проход в группу заметно увеличились: БК «1хСтавка» дает коэффициент 2.14 на то, что венгры сыграют на групповой стадии турнира. А это 43% – неплохо для аутсайдера.

Ответный матч состоится 25 августа в Венгрии.