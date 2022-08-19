На победу «Фехервара» над «Кельном» давали почти 14.00. Шанс на проход венгров в группу – 43%

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Венгерский «Фехервар» сотворил главную сенсацию плей-офф квалификации Лиги конференций, обыграв в гостях немецкий «Кельн». 

Встреча закончилась со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед уже на 14 минуте, но «Фехервар» еще в первом тайме ответил парой забитых мячей. На победу венгерского клуба перед матчем букмекерские конторы давали коэффициент 13.95, то есть менее 10%. 

После гостевой победу шансы «Фехервара» на проход в группу заметно увеличились: БК «1хСтавка» дает коэффициент 2.14 на то, что венгры сыграют на групповой стадии турнира. А это 43% – неплохо для аутсайдера. 

Ответный матч состоится 25 августа в Венгрии.

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