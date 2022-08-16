Константин Генич сделал прогноз на матч «Рейнджерс» — ПСВ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Рейнджерс» – ПСВ в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Очень хорошая и интересная папа ожидает нас в Глазго, где „Рейнджерс“, финалист прошлого сезона, будет принимать ПСВ. „Рейнджерс“ с трудом прошел бельгийский „Юнион“, дебютанта турнира, на предыдущей стадии. 0:2 было в гостях, но дома выиграли 3:0. Вообще, „Рейнджерс“ дома и на выезде – две разные команды. Хотя в прошлом сезоне и в гостях были успешные матчи, как, например, против „Боруссии“ в Дортмунде.

ПСВ, хоть и потерял Гетце, по-прежнему в хорошем состоянии находится – и Суперкубок выиграли, и Тиль в порядке, и Де Йонг к месту пришелся, и Гакпе продолжает вышивать. Команда играет очень результативно. На предыдущей стадии ПСВ прошел не кого-нибудь, а достаточно крепкий „Монако“, причем не проиграл на выезде (1:1). Дома была ничья 2:2, но в дополнительное время голландцы забили победный мяч.

Я думаю, что здесь для „Рейнджерс“ соперник намного сложнее, чем „Юнион“. Учитывая не самую надежную игру в обороне, особенно по первому матчу с бельгийцами, я бы предположил, что „Рейнджерс“ дома пропустят. Сами же шотландцы агрессивно играют на стандартах, мы знаем, как они действуют при поддержке болельщиков. Поэтому, скорее всего, и ПСВ пропустит.

Мой прогноз – обе забьют за 1.70», – считает Генич.

Последняя очная встреча клубов датирована мартом 2011 года – тогда в плей-офф Лиги Европы сильнее со счетом 1:0 оказался нидерландский клуб.

Напомним, матч «Рейнджерс» – ПСВ состоится 16 августа и начнется в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ