Рылов, Большунов и Загитова обрели нового партнёра на ПМЭФ-2022

Олимпийские чемпионы Евгений Рылов, Александр Большунов и Алина Загитова стали амбассадорами компании «Лига Ставок». Торжественная церемония прошла в павильоне Министерства спорта на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас Министерство спорта прорабатывает новые форматы соревнований, которые будут привлекательны в том числе и в коммерческом плане, реализует комплекс мер в поддержку спортсменов, лишенных возможности участвовать в турнирах за рубежом. При этом помощь бизнеса спортсменам невозможно переоценить. Хочу поблагодарить «Лигу Ставок» за проявленную гражданскую позицию. Это очень важная инициатива. И хочу пожелать спортсменам новых побед», – сказал министр спорта, Олег Матыцин.

Инициатором данного начинания выступил Центр спортивной подготовки Сборных команд РФ. Специалистами Центра в принципе проанализирован весь санкционный ущерб спортсменам от неучастия в выступлениях и разрыва контрактов. При этом Александр Большунов и Евгений Рылов оказались еще под особой критикой, проявив свою гражданскую позицию. В этой связи было принципиально важным найти возможность компенсировать потери и дать возможность спокойно тренироваться.

«Сейчас особенно важный момент, когда надо постоять за российский спорт, поддержать наших спортсменов, побороться за их интересы. Сотрудничество с олимпийскими чемпионами для нас – это большая честь и ответственность», – заявил президент «Лиги Ставок», Юрий Красовский. Отметим, что общий годовой объем финансирования спорта букмекерами составляет 21 миллиарда рублей, при этом объем инвестиций только лишь Лиги Ставок в этой доле – 6,1 миллиарда. Таким образом одна только Лига Ставок обеспечила почти 30% всего финансирования спорта от лица букмекерской отрасли. Всего же общий объем инвестиций компании в развитие спорта с 2017 года по настоящий момент составил почти 10 миллиардов рублей.

Весной от сотрудничества с Евгением Рыловым и Александром Большуновым отказались зарубежные компании. Причиной стало их участие в концерте с участием Президента России Владимира Путина. «Я всегда гордился своей страной и никто мне этого не запретит. Но и мне, как любому спортсмену, сейчас нужна поддержка. Тренировочный процесс во многом обеспечивают Министерство спорта и ЦСП сборных России. В плавании ты соревнуешься прежде всего со временем, поэтому будем готовиться сейчас побеждать дистанционно. И контракт с «Лигой Ставок» для меня – это новые возможности для самореализации», – отметил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Он также поблагодарил Фонд Росконгресс за содействие.

«Это новые возможности, чтобы стать ещё сильнее к возвращению на мировую арену», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, подключившийся по ВКС с тренировочного сбора в Архангельской области.

«Я рада стать амбассадором «Лиги Ставок», которая поддерживает ведущие турниры по фигурному катанию. Для меня это сотрудничество – возможность идти вперёд к новым интересным проектам», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

“Создавать возможности для диалога спорта и бизнеса, участвовать в решении государственных задач в сфере спорта – это приоритетные направления для нашей спортивной платформы. И сейчас на юбилейном форуме мы видим пример инвестиций в национальные бренды, кем безусловно являются выдающиеся российские спортсмены. Я также рад отметить, что «Лига Ставок» стала генеральным партнёром SPIEF Sport Week – спортивной программы XXV Петербургского международного экономического форума, объединившей мероприятия по 16 видам спорта’‘, – подчеркнул директор фонда Росконгресс, Александр Стуглев.