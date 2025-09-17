Томас Сорбер перенес успешную операцию на передней крестообразной связке и пропустит первый сезон в НБА
Томас Сорбер приступил к реабилитации.
19-летний центровой получил травму передней крестообразной связки на тренировке. Новичок «Тандер» перенес успешную операцию. Как и ожидалось, баскетболист пропустит весь первый сезон в НБА.
Сорбер был выбран на драфте под 15-м номером.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Райлана Стайлса
