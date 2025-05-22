РФБ наказала нескольких тренеров и игроков женского чемпионата России 3х3 за публикации в соцсетях

РФБ взялась за защиту репутации после спорных решений в чемпионате 3х3.

Решения федерации по вайлд-кардам на последние тандемы турнира оставит за рамками борьбы за чемпионство лидеров турнира – «Десерт» из Екатеринбурга и «Красную Пахру».

Ситуация вызвала острую реакцию участников в соцсетях.

Среди сообщений.

Тренер «Красной Пахры» Татьяна Попова:

– Просто всем очевидно, что это был единственный возможный вариант команд, которым бы следовало дать эти карты. Поэтому просто не дали никому) Не нужна интрига и лишняя нервотрепка организаторам)).

– Еще из интересных фактов, что даже нормальное награждение провести не получится. Потому что «Десерт», скорее всего, останется в тройке, но они не в Сочи, поэтому медали им потом по почте отправят)).

Игрок «Красной Пахры» Ульяна Федорова:

– Благодарю за сезон! Для нас он закончился именно сегодня. Тренировки, слезы, пот, куча потраченных эмоций, радость победы, горечь поражения, ощущение, что мы на верном пути, но нет, сегодня нам объявили, что все это было зря. Мы оступились, мы команда, которая может обыграть лидера и проиграть аутсайдеру, многие оступались, их прощали, нам такого шанса, увы, не дали, мы слишком дерзко зашли и заняли не свое место, очень жаль, что в нашей стране в спорте все решается не по-спортивному принципу. Поздравляю победителей и благодарю Российскую Федерацию Баскетбола за убийство мечты в каждом из нас.

РФБ приняла несколько дисциплинарных решений. Главный тренер «Десерта» Дмитрий Камашев дисквалифицирован на 1 год. Команда получила штраф в размере 100 тысяч рублей. Камашев нецензурно высказался в адрес РФБ в комментариях.

Анастасия Ушакова из «Десерта» оштрафована на 20 тысяч. Ульяна Федорова отстранена от соревнований на 4 месяца. Татьяна Попова – на 2 месяца.

20 тысяч рублей штрафа заплатит также мужская команда Rocket Team за высказывания руководителя Алдара Батуева в соцсетях.