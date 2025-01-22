Девин Васселл о неудачной серии «Сперс»: «Проигрывали не из-за того, что соперники лучше нас»

Девин Васселл отреагировал на неудачную серию «Сан-Антонио».

«Сперс» проиграли в шести из последних семи матчей.

«Нас просто уничтожали во время быстрого перехода в атаку. Нас уничтожали в проходах, вынуждая идти на подстраховку, что открывало соперникам возможности для открытых дальних бросков. Вот эти моменты и все с ними связанное было определяющим в наших последних матчах.

Не думаю, что мы проигрывали из-за того, что соперники безоговорочно лучше нас или что-то в этом роде. Ничего подобного», – заявил защитник техасцев.