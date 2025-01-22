Девин Васселл о неудачной серии «Сперс»: «Проигрывали не из-за того, что соперники лучше нас»
Девин Васселл отреагировал на неудачную серию «Сан-Антонио».
«Сперс» проиграли в шести из последних семи матчей.
«Нас просто уничтожали во время быстрого перехода в атаку. Нас уничтожали в проходах, вынуждая идти на подстраховку, что открывало соперникам возможности для открытых дальних бросков. Вот эти моменты и все с ними связанное было определяющим в наших последних матчах.
Не думаю, что мы проигрывали из-за того, что соперники безоговорочно лучше нас или что-то в этом роде. Ничего подобного», – заявил защитник техасцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем