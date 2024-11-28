Рекорд по передачам снова у Трэя Янга – 22. Вытащил с «-19» и нанес второе поражение «Кэвз»

«Хоукс» решили поиграть в Робин Гуда. У них в активе поражения от «Уизардс», «Буллз» и «Пистонс» и победы над «Селтикс», а теперь и «Кэвз».

После старта 17-1 «Кливленд» потерпел второе поражение в сезоне ипервое дома – 124:135. Всему виной трешки, быстрые отрывы и глазастый Трэй Янг.

«Атланта» реализовала 20 из 42 трехочковых

Главный тренер «Хоукс» осознавал, в чем сила оппонента. Очки всегда набирают разные люди. За 18 игр ни разу один и тот же баскетболист не становился лучшим по результативности дважды кряду.

- Донован Митчелл умеет улучшать уровень партнеров, добавлять им уверенности. Они понимают, насколько опасны в атаке и пользуются этим, – сказал Куин Снайдер перед игрой.

Поэтому фокусироваться в защите на одном Митчелле – бессмысленно. Матч начался с рывка 8:27 от хозяев, а Донован даже не бросил за этот отрезок. Зато потом вписал себя в историю – разделил второе место с Уорлдом Би Фри по количеству 30-очковых игр за «Кливленд» – 58. Кто на первом месте – очевидно. У Леброна таких перфомансов 324.

- В начале мы столкнулись с проблемами. Тяжело играть против Аллена и Мобли, двух лучших в лиге специалистов по блок-шотам. Поэтому приходилось много работать над созданием пространства. Отметил бы не только пасующих, но и ребят на периметре, – сказал Куин Снайдер.

Не сказать, что «ястребы» справились в защите. «Кливленд» добрался до среднестатистических 124 очков за матч. Но вот в атаке – 5 баллов Куину Снайдеру. «Атланта», как и «Бостон» на прошлой неделе, нашла спасение в трехочковых. В первой четверти реализовали 8 бросков из-за дуги, благодаря чему камбэк не дождался даже второй двенадцатиминутки – к ней на табло горели цифры 35:35. Всего за матч гости реализовали 20 из 42, а хозяева – 15 из 48 дальних.

- Тренер хотел от нас больше трехочковых. Я сегодня бросал дерьмово, простите за мой французский (6 из 18 с игры, 3 из 13 из-за дуги), – сказал Трэй Янг после игры.

К концу встречи Янг все равно захотел «популять» издали и дважды попал с лого. Без судейских проколов тоже не обошлось: перед одним из этих бросков разыгрывающий чуть не потерял мяч и, похоже, совершил пробежку, рефери не заметили. Но все уже дружно плюнули на ошибки арбитров, привыкнув к ним.

- Разозлился на себя из-за потери, почувствовал, что меня ударили, а рефери не свистнул. Это меня немного завело. Понял, что времени на розыгрыш было полно, решил бросить дальний, – сказал Трэй Янг.

Трэй Янг побил свой рекорд по ассистам

Раз броски идут так себе, нужен другой выход. Разыгрывающий раздал партнерам 22 результативные передачи. В истории «Атланты» это лучший результат с 1993 , когда Муки Блэйлок расщедрился на 23 ассиста в матче с «Ютой» Мэлоуна и Стоктона.

Причем партнеров Янг находил не только на дуге. Вышли на Трэя вдвоем? Пас открытому. Зазевался и упустил Де′Андре Хантера в трехсекундной? Вынимай лэй-ап. Мобли и Аллен где-то потерялись? Можно и аллей-уп навесить. И множество передач прошли в быстром отрыве. Скоростной темп отметил и Кенни Эткинсон.

- Отдам должное, нашвыряли они много, навязывали быстрый темп, немало очков пришло в отрывах. Наша коммуникация и физика должна стать лучше, – сказал главный тренер «Кэвальерс».

«Атланта» – третья в НБА по количеству владений за игру.

- Отлично двигали мяч, спасибо Трэю, который находил каждого на хороших позициях. Он отлично видит площадку, дает передачи вовремя, благодаря чему мы много бросаем, – похвалил одноклубника Де′Андре Хантер.

Сейчас Трэй – безоговорочный лидер по результативным пасам – в среднем набирает 12. Ближайшие преследователи – Никола Йокич (11) и Леброн Джеймс (9,2). За последние 5 матчей одиннадцатый номер «Атланты» раздарил 81 ассист (19, 11, 13, 16, 22). Он установил рекорд сезона в этом компоненте и – после того как из ниоткуда появился Элфрид Пэйтон с 21 передачей – еще раз обновил его.

- Хорошая игра, получалось вовлечь каждого. Я не особо хорошо бросал, мог попасть больше. Доносил мяч до любимых точек моих одноклубников. Командная работа, – отметил Трэй Янг.

«Кэвз» попытались взять гостей нахрапом в начале четвертой четверти, когда набрали пять очков подряд и вернули себе лидерство. После трехочкового Донована Митчелла Куин Снайдер потребовал тайм-аут, и весь зал вскочил на ноги, чтобы отпраздновать этот нокаутирующий удар вместе с лидером.

И вот тут «Хоукс» не растерялись, а продолжили все так же раскидывать хваленную защиту «Кливленда».

– Для них все было слишком просто, – отметил Донован Митчелл. – Мы не играли жестко, особенно при разменах, так жестко, как мы всегда играем. Такие вещи случаются, но теперь нам нужно принять меры.

Тренер Эткинсон еще во время победной серии предупреждал, что подобные провалы неминуемы по ходу марафона регулярки. Фундамент «Кэвз» – все еще защита, которая подпитывает все остальное, и тут она не работала: столько «Кливленд» в этом году еще не получал.

– У нас еще не было провалов в этом году. Вот он и случился. Такое бывает в НБА. Не очень хорошо, что все это было на глазах наших болельщиков, но мы сами заслужили то, что получили . Нам нужно было лучше общаться между собой. Нужно было жестче играть. Мне показалось, что во второй половине мы играли лучше, но к этому моменту они уже набрали такой ход, что их было не остановить.

Кстати, уже послезавтра у команды Кенни Эткинсона появится шанс на реванш. «Кэвальерс» и «Хоукс» встретятся в Атланте.

- Не будем терять концентрацию. Надо готовиться к следующему матчу, – подчеркнул Де′Андре Хантер.

Фото: Gettyimages.ru /Jason Miller