Кэмерон Джонсон про слухи об обмене: «Чувствую себя комфортно, несмотря на неопределенность»
Кэмерон Джонсон прокомментировал слухи о своем возможном обмене.
«Я чувствую себя здесь комфортно, даже несмотря на неопределенность. Это не та неопределенность, чтобы я считал, что наш персонал и наш фронт-офис недостаточно верят в меня.
Поэтому я чувствую себя уверенно в этой команде. Я уверен в будущем. И я буду бороться за эту команду. На самом деле даже не думаю об этом», – признался форвард «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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