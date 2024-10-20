Кэмерон Джонсон про слухи об обмене: «Чувствую себя комфортно, несмотря на неопределенность»

Кэмерон Джонсон прокомментировал слухи о своем возможном обмене.

«Я чувствую себя здесь комфортно, даже несмотря на неопределенность. Это не та неопределенность, чтобы я считал, что наш персонал и наш фронт-офис недостаточно верят в меня.

Поэтому я чувствую себя уверенно в этой команде. Я уверен в будущем. И я буду бороться за эту команду. На самом деле даже не думаю об этом», – признался форвард «Бруклина ».