7 из 10 команд НБА, позволивших соперникам наименьшее количество открытых трехочковых попаданий, демонстрировали в целом высокий защитный рейтинг

Аналитик Тодд Уайтхед показал взаимосвязь защитных действий.

Эксперт совместил данные по открытым трехочковым броскам, пропущенным в свою корзину, и защитному рейтингу команд. Показатель пропущенных трехочковых аналитик обозначил как «джедайскую защиту» в связи с тем, что многие считают ее более основанной на удаче, чем на организации оборонительных действий.

Результаты совмещения показывают, что 7 из 10 команд, позволивших наименьшее количество трехочковых попаданий, в целом демонстрировали хорошую защиту.

Анализ был проведен по данным сезона-2023/24.

(ось Х – набранные противниками очки, ось Y – процент реализованных открытых трехочковых)