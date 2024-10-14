7 из 10 команд НБА, позволивших соперникам наименьшее количество открытых трехочковых попаданий, демонстрировали в целом высокий защитный рейтинг
Аналитик Тодд Уайтхед показал взаимосвязь защитных действий.
Эксперт совместил данные по открытым трехочковым броскам, пропущенным в свою корзину, и защитному рейтингу команд. Показатель пропущенных трехочковых аналитик обозначил как «джедайскую защиту» в связи с тем, что многие считают ее более основанной на удаче, чем на организации оборонительных действий.
Результаты совмещения показывают, что 7 из 10 команд, позволивших наименьшее количество трехочковых попаданий, в целом демонстрировали хорошую защиту.
Анализ был проведен по данным сезона-2023/24.
(ось Х – набранные противниками очки, ось Y – процент реализованных открытых трехочковых)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
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