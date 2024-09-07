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Иван Лазарев запустил новый канал о баскетболе. Первый выпуск посвящен медиа-дню «Зенита»

Иван Лазарев запустил новый канал о баскетболе «Время на атаку»

Первый выпуск видеоблога экс-центрового посвящен медиа-дню «Зенита».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Канал «Время на атаку»
logoЗенит
logoБаскетбол - видео
logoЕдиная лига ВТБ
Иван Лазарев
Георгий Жбанов
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